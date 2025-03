DIRETTA CARPI VIS PESARO, MATCH DEL VENERDÌ

Quasi venti punti dividono queste due squadre che apriranno il 30esimo turno di campionato di Serie C. Stiamo parlando della diretta Carpi Vis Pesaro, in programma venerdì 7 marzo 2025 alle ore 20:30 e con gli ospiti a +17.

Il Carpi è 14esimo con 33 punti, ma nell’ultimo periodo non è andato tutto come preventivato con appena una vittoria nelle ultime cinque, vale a dire quella contro il Potendera in trasferta. Nell’ultimo match invece è arrivato un punto con la Lucchese.

Dall’altra parte c’è la Vis Pesaro, quinta in classifica e a -6 dal terzo posto occupato dalla Torres. Ultimamente però le cose non stanno andando così bene con due pareggi consecutivi contro Sestri Levante e pianto più il ko con l’Entella.

DOVE VEDERE DIRETTA CARPI VIS PESARO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Carpi Vis Pesaro dovrete essere obbligatoriamente allenati a Sky, che offrirà a tutti gli abbonati la possibilità di assistere all’evento anche in diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARPI VIS PESARO

Il Carpi giocherà con il 4-3-1-2 con Sorzi in porta, difeso da Rossini, Zagnoni, Panelli e Rigo. Come mezzali ci saranno Amayah e Contiliano mentre in mediana Mandelli. In attacco Fossati insieme a Sall con Cortesi trequartista.

Modulo differenze per la Vis Pesaro che opterà per il 3-4-2-1 Tra i pali Vukovic, protetto dal terzetto Palomba, Coppola e Neri. Tavernaro e Cannavo saranno le due pedine esterne dell’assetto tattico con Di Paola e Pucciarelli centrocampisti più Pagnini e Okoro dietro a Nicastro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CARPI VIS PESARO

A partire favorita è la squadra ospite con la Vis Pesaro a 2.28 contro i 3.15 da parte dei padroni di casa e il pareggio a 2.90. Gol a 2.03, No Gol a 1.54.

