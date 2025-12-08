Diretta Carpi Vis Pesaro streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi lunedì 8 dicembre 2025

DIRETTA CARPI VIS PESARO: OBIETTIVO PLAYOFF

Ci sarà aria di playoff allo Stadio Sandro Cabassi oggi pomeriggio, lunedì 8 dicembre 2025, perché la diretta Carpi Vis Pesaro alle ore 14.30 nella diciassettesima giornata del girone B di Serie C sarà una partita tra due formazioni che condividono lo stesso obiettivo e con prospettive anche piuttosto simili, con appena 4 punti di differenza.

Il Carpi è messo meglio grazie a tre vittorie nelle ultime quattro giornate, gli emiliani stanno bene e arrivano dal successo sul campo del Pontedera che ha consentito al Carpi di salire a quota 24 punti, si potrebbe puntare anche a una posizione molto nobile, ma attenzione perché il gruppo delle inseguitrici è folto.

La Vis Pesaro ne fa parte con i suoi 20 punti, i marchigiani arrivano dal pareggio nel derby regionale contro l’Ascoli e sono praticamente al limite della top 10, quindi per gli ospiti sarebbe fondamentale consolidarsi, un colpaccio porterebbe a un solo punto proprio dal Carpi la Vis Pesaro e le prospettive diventerebbero molto più intriganti.

Insomma, i calcoli sono piuttosto semplici, almeno sulla carta: la realtà però potrebbe disegnare scenari molto diversi, da un Carpi in volo a una Vis Pesaro che potrebbe invece rimettere tutto in discussione. Niente male per un piacevole pomeriggio festivo dell’Immacolata, non fatevi assorbire troppo da regali e addobbi perché la diretta Carpi Vis Pesaro merita di essere seguita…

CARPI VIS PESARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO

La diretta Carpi Vis Pesaro in tv sarà per gli abbonati sui canali di Sky Sport, comprese come sempre le opzioni per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VIS PESARO

Panelli e Pitti sono squalificato, qualche problema in difesa per Stefano Cassani nelle probabili formazioni per la diretta Carpi Vis Pesaro e nel 3-4-2-1 dei padroni di casa c’è allora una maglia ancora in bilico nella retroguardia. Più chiare le idee in attacco per il Carpi, che dovrebbe proporre Stanzani e capitan Cortesi sulla trequarti alle spalle della prima punta Sall.

Uno squalificato anche per la Vis Pesaro di mister Roberto Stellone, cioè Machin, che dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: Bove in difesa e Paganini a centrocampo dovrebbero essere i due giocatori di riferimento dei rispettivi reparti, mentre la coppia d’attacco marchigiana potrebbe essere composta da capitan Di Paola e Stabile.

PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa favoriti ma non troppo nella diretta Carpi Vis Pesaro, il pronostico secondo le quote Snai indica il segno 1 quotato a 2,25 e quindi preferito, ma non di tantissimo, rispetto alle altre due ipotesi, che sono molto vicine fra loro. Il pareggio infatti varrebbe 2,95, mentre una vittoria marchigiana varrebbe 3,00 volte la giocata.