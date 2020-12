Diretta/ Carrarese Albinoleffe (Serie C) streaming video e tv: scontro play off

DIRETTA CARRARESE ALBINOLEFFE: TOSCANI FAVORITI!

Carrarese Albinoleffe, in diretta dallo stadio Dei Marmi di Carrara in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Scontro play off tra due formazioni lontane 4 punti in classifica, ma che al momento puntano sostanzialmente alla qualificazione ai play off, senza altre velleità eccessive. La Carrarese è al sesto posto ma l’ultimo periodo ha detto che la squadra di Silvio Baldini deve, almeno momentaneamente, mettere da parte le ambizioni di primo posto. Dopo la sconfitta interna contro la Pergolettese i marmiferi infatti sono stati costretti a soccombere in un altro scontro di alta classifica contro il Como, ritrovandosi dunque indietro 7 punti rispetto al Renate primo della classe. L’Albinoleffe al momento è fuori di un punto dalla zona play off, viene da 4 risultati utili consecutivi in campionato ma gli ultimi 3 sono stati pareggi, anche se alcuni ottenuti in campi particolarmente difficili. Come l’ultimo in casa della Pro Vercelli, che ha offerto un nuovo segnale di importante solidità da parte della formazione seriana.

DIRETTA CARRARESE ALBINOLEFFE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Albinoleffe sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni di Carrarese Albinoleffe, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Silvio Baldini con un 4-3-3: Mazzini; Valietti, Borri, Agyei, Imperiale; Foresta, Luci, Schirò; Manzari, Infantino, Calderini. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Zaffaroni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Savini; Riva, Canestrelli, Mondonico; Petrungaro, Genevier, Piccoli, Gusu; Giorgione; Manconi, Galeandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Carrarese e Albinoleffe, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.67, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.65, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA