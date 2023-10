DIRETTA/ Carrarese Ancona video streaming tv: ci sono precedenti pirotecnici (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA CARRARESE ANCONA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Carrarese e Ancona presenta due formazioni che si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 13 occasioni. Lo storico evidenzia quattro vittorie per l’Ancona; tre successi per la Carrarese e ben sei risultati di pareggio. La prima sfida tra queste due formazioni è datata dicembre 2004 con il successo in trasferta della Carrarese allo stadio del Conero di Ancona. Nel 2005 ben due pareggi entrambi coi risultati di 0-0. Ancona che ebbe la meglio per la prima volta nei confronti della formazione in maglia gialloblù nel 2006, vincendo con il risultato di 3-1.

Tra le sfide da segnalare sicuramente quella giocata nell’aprile del 2023. Gara pirotecnica terminata con il risultato di 3-3. Doppio vantaggio Ancona con le reti di Petrella e Simonetti. Pareggio della Carrarese grazie alle reti firmate nel primo tempo da Bozhanaj e Energe; secondo tempo che vide il sorpasso degli ospiti grazie alla marcatura di Capello al minuto 91. Sembrava potesse essere finita ma non è così: pareggio due minuti dopo nell’extra time con Paolucci con il risultato fermato sul 3-3. L’ultima sfida in ordine cronologico è terminata con il risultato di 0-1, grazie alla rete di Spagnoli. (Marco Genduso)

CARRARESE ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Ancona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Ancona in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CARRARESE ANCONA: OSPITI IN SERIE POSITIVA

La diretta Carrarese Ancona, in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Dei Marmi” di Carrara, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. Sarà una sfida interessante tra due squadre costruite per ottenere un posto play-off: i toscani stazionano a quota tredici punti e vogliono riscattare lo stop patito nell’ultimo turno sul campo del Gubbio. I marchigiani, invece, arrivano a questa sfida forti di due risultati utili di fila.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CARRARESE ANCONA

Le probabili formazioni di Carrarese Ancona, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Dei Marmi” di Carrara. I padroni di casa allenati da mister Alessandro Dal Canto scenderanno in campo con il rodato 3-5-2: Bleve tra i pali protetto dalla difesa formata da Imperiale, Illanes e Coppolaro. In avanti la coppia Capello-Simeri. Per i biancorossi guidati in panchina da mister Marco Donadel, invece, 4-4-2 con Spagnoli e Cioffi come tandem offensivo. In difesa qualche dubbio sulle condizioni di Cella, al suo posto pronto il giovane ex Viterbese Marenco.

CARRARESE ANCONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Carrarese Ancona danno per favorita la squadra toscana con il segno 1 proposto a 1.80. Secondo l'agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell'undici biancorosso è dato a 2.40 mentre il pareggio si gioca a 3.05.











