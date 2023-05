Diretta/ Carrarese Ancona (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA CARRARESE ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Adesso siamo davvero pronti a seguire la diretta di Carrarese Ancona, affascinante sfida del secondo turno dei playoff di Serie C. Siamo in una fase ancora suddivisa fra i tre gironi, la Carrarese ha chiuso al quarto posto della classifica del girone B del campionato con 62 punti, frutto per i toscani in totale di diciotto vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, con differenza reti pari a un buonissimo +9 dal momento che la Carrarese ha segnato 51 gol e ne ha incassati 42 nel corso della stagione regolare di questo campionato.

I marchigiani dell’Ancona invece hanno chiuso al settimo posto in classifica del girone dell’Italia Centrale con 58 punti, frutto di sedici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte, con differenza reti pari a +11 dal momento che l’Ancona ha segnato 55 gol e ne ha incassati invece 44 nella stagione regolare del campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: la partita Carrarese Ancona infatti finalmente adesso comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CARRARESE ANCONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Carrarese Ancona sarà possibile visionarla sia su Sports Eleven che su Dazn. Per entrambe le soluzione è necessario essere abbonati con le rispettive emittenti scegliendo se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Carrarese Ancona è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sports Eleven e DAZN, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

CARRARESE ANCONA: I TESTA A TESTA

Cresce l’attesa per la diretta di Carrarese Ancona, una partita che ha una tradizione più che discreta, dal momento che fra toscani e marchigiani si contano venti precedenti ufficiali, con un bilancio piuttosto equilibrato, costituito da sette vittorie della Carrarese, altrettanti pareggi e invece sei vittorie per l’Ancona, che punta a equilibrare del tutto questi numeri per ottenere la qualificazione. I precedenti più recenti sono le quattro sfide degli ultimi due campionati di Serie C ed ecco di nuovo l’equilibrio, con una vittoria per parte più due pareggi.

Scendendo ancora più nel dettaglio, nella stagione regolare di questa Serie C 2022-2023 abbiamo avuto nella partita d’andata la vittoria casalinga per 2-0 della Carrarese nel match disputato in Toscana il 29 novembre 2022, poi nel girone di ritorno la partita ad Ancona ha avuto luogo sabato 1° aprile scorso e ci ha regalato un pirotecnico pareggio per 3-3, ricchissimo di gol ed emozioni – che oggi farebbero felice solo la Carrarese… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CARRARESE ANCONA, I GIALLOBLU PER CONFERMARSI

La diretta Carrarese Ancona, in programma domenica 14 maggio alle ore 20:30, vede la quarta e la settima del Girone B di Serie C sfidarsi in questo primo turno dei playoff. I gialloblu ospiteranno il primo round di questo doppio confronto molto interessante tra due squadre che hanno chiuso la stagione regolare in maniera molto differente. La Carrarese infatti, a parte l’ultima sconfitta con la Vis Pesaro, ha messo a referto tredici risultati utili consecutivi che hanno fatto risalire la classifica.

L’Ancona invece ha vinto solo due delle ultime dodici partite vale a dire le partite contro il San Donato e Rimini, finite entrambe con il netto risultato di 3-0. I biancorossi hanno dunque perso terreno sul finale di stagione, ma senza però compromettere la presenza ai playoff, anche se hanno dovuto prendere parte al turno preliminare contro la Lucchese, superato grazie all’1-1 di qualche giorno fa. Una partita decisa all’ultimo respiro con il pari dell’Ancona arrivato con Mondonico al 95′.

CARRARESE ANCONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Ancona vedono i gialloblu disporsi in campo con il 3-5-2. In porta Breza, difesa a tre con Pelagatti, Marino e Imperiale. A centrocampo spazio a Grassini e Cicconi sulle fasce mentre Palmieri e Bozhanaj saranno le mezzali con Schiavi in mezzo. Tandem offensivo Capello–Energe.

Stesso assetto tattico dell’Ancona con Perucchini tra i pali e pacchetto arretrato composto da Fantoni, Mondonico e Camigliano. Nella zona nevralgica del campo folta presenza con Mezzoni, Simonetti, Gatto, Paolucci e Martina. In attacco Di Massimo si affiancherò Spagnoli.

CARRARESE ANCONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Carrarese Ancona danno per favorita la squadra di casa a 2.25. Secondo Sisal il segno X vale a dire il pareggio lo possiamo trovare a 3.10, poco meno dei 3.20 relativi al 2 fisso.

L’Over 2.5 non sembra probabile secondo i bookmakers come testimoniano la quota 2.05 relativa alla possibilità di vedere almeno tre gol segnati. L’esito opposto viene quotato a 1.70.











