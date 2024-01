DIRETTA/ Carrarese Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (14 gennaio 2024)

DIRETTA CARRARESE AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

C’è tanta storia dietro ai testa a testa della diretta Carrarese Arezzo. Le squadre si sono affrontate 33 volte con un perfetto equilibrio: 11 vittorie gialloblu, 11 granata e 11 pareggi. Dietro a queste sfide non ci sono solamente partite di campionato, ma anche appuntamenti ad eliminazione diretta. Basti pensare al 2016 quando Carrarese e Arezzo si sono affrontate in Coppa Italia per il primo turno della competizione. Vinse l’Arezzo 2-1 dopo i tempi supplementari grazie ad Alex Sirri, autore di una doppietta.

Questa gara è stata protagonista anche di un doppio scontro ravvicinato. Stiamo parlando della stagione 2002 quando in Serie C le compagini sono scese in campo per i playout. All’andata vittoria esterna della Carrarese per 2-1 mentre al ritorno rimonta dell’Arezzo con un netto 3-0. Tornando a tempi più recenti, nel match di questo campionato giocato a settembre l’incontro terminò 3-1 per i gialloblu con reti di Di Gennaro, Capello e Panico che annullarono il momentaneo vantaggio dell’Arezzo con Pattarello. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CARRARESE AREZZO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Carrarese Arezzo sarà visibile per tutti gli abbonati Sky calcio e basterà sintonizzarsi sui canali sportivi dal 201 in poi. Mentre per ci preferisce essere più “Smart” sappiate che con un acquisto del pacchetto calcio di NowTv sarà disponibile seguire anche sulla piattaforma online questo match e tutta la Serie C.

CARRARESE AREZZO: DERBY TOSCANO!

La diretta di Carrarese Arezzo promette uno scontro avvincente, con entrambe le squadre desiderose di ottenere risultati positivi per ragioni diverse. La Carrarese, attualmente posizionata al terzo posto in classifica, gode di una posizione di privilegio che le garantisce l’accesso ai playoffs. Tuttavia, l’ultima partita persa contro un avversario considerato meno quotato potrebbe aver acceso un campanello d’allarme sulla necessità di mantenere alta la concentrazione e la competitività. Dall’altra parte, l’Arezzo si trova al decimo posto, l’ultimo che consente l’accesso ai playoffs, ma il pareggio dell’ultima giornata ha complicato la situazione. La squadra è ora chiamata a recuperare terreno per evitare di scivolare fuori dalla zona desiderata. Questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per l’Arezzo di dimostrare la sua determinazione a lottare per un posto nei playoffs e riscattare il risultato precedente.

Entrambe le squadre saranno guidate dalla voglia di ottenere i tre punti, ma i fattori psicologici potrebbero giocare un ruolo significativo. La Carrarese cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta inattesa, mentre l’Arezzo avrà la spinta aggiuntiva di dover recuperare terreno in classifica. Questo rende la partita ancora più intrigante, con l’outcome che potrebbe influenzare significativamente la corsa ai playoffs. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una partita intensa e ricca di emozioni tra due squadre determinate a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

CARRARESE AREZZO: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta imminente di Carrarese Arezzo è avvolta dall’atmosfera elettrizzante dell’attesa, con le due squadre che si preparano a scendere in campo con formazioni decise a ottenere risultati positivi. La Carrarese, impegnata a mantenere la sua posizione nei playoff, schiererà un 4-3-3 che pone Giandomenico in cabina di regia, un punto di riferimento chiave per la costruzione del gioco. In attacco, il tridente composto da Curatolo, Misuraca e Tilli proverà a sfondare la difesa avversaria con la loro combinazione di abilità tecniche e capacità realizzative. Dall’altra parte, l’Arezzo, desiderosa di scalare la classifica e consolidare la sua posizione nei playoff, opterà per un 4-2-3-1. Un punto focale dell’attacco sarà Pattarello, l’attaccante esterno che ha recentemente segnato nella precedente giornata. Il terzino Renzi, con la sua abilità nel mettere palle in mezzo, completerà l’assetto tattico per fornire opzioni di attacco per la punta centrale Gucci.

Entrambe le squadre cercheranno di capitalizzare sulle proprie forze tattiche, puntando a sfruttare le potenzialità offensive e a difendersi con fermezza. La partita promette momenti di grande intensità e spettacolo, con i tifosi che potrebbero assistere a un confronto avvincente tra due formazioni determinate a conquistare la vittoria. Gli equilibri in campo e le scelte tattiche dei due allenatori saranno determinanti nel delineare l’esito della partita e influenzare la situazione nelle posizioni di classifica.

CARRARESE AREZZO, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Carrarese Arezzo, sappiate che ci sono quote maggiorate su Eurobet che mette il segno 1 a 1,4 e il segno X a 2,3. Per avere una buona quota sulla vittoria dell’Arezzo invece dobbiamo affidarci alla Snai, che offre l’1,18.

