Diretta Carrarese Avellino streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata di Serie B.

DIRETTA CARRARESE AVELLINO: CACCIA ALLA SECONDA VITTORIA!

Eccoci vicini alla diretta Carrarese Avellino, partita che si gioca per alle ore 15:00 di domenica 21 settembre e allo stadio dei Marmi vale per la quarta giornata di Serie B 2025-2026. Si tratta di due squadre che in questo momento hanno un andamento molto simile: solo leggermente meglio i marmiferi.

DIRETTA/ Catanzaro Carrarese (risultato finale 1-1): Illanes trova il pari! (Serie B, 13 settembre 2025)

Per la Carrarese, che vuole prendersi i playoff dopo averli avvicinati lo scorso anno, ci sono 5 punti ma è anche vero che, dopo il successo di La Spezia per iniziare alla grande, sono arrivati due pareggi e soprattutto quello casalingo contro il Padova ha rappresentato un punto non troppo brillante in avvio di stagione.

DIRETTA/ Avellino Monza (risultato finale 2-1): Russo in rovesciata! (Serie B, 12 settembre 2025)

L’Avellino a sua volta ha vinto una partita, che è quella di venerdì scorso contro il Monza; in precedenza però gli irpini avevano perso a Frosinone nel loro ritorno in Serie B, per poi pareggiare sul campo del Modena per un punto in questo caso positivo.

Adesso dunque per la diretta Carrarese Avellino abbiamo due squadre che se la giocano ampiamente; staremo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, nel frattempo facciamo qualche utile analisi sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

COME VEDERE LA DIRETTA CARRARESE AVELLINO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Carrarese Avellino non sarà fornita dalla tv, potrete comunque seguirla in diretta streaming video – in abbonamento – sia su DAZN che sul portale LaBChannel.

Diretta/ Modena Avellino (risultato finale 1-1): botta e risposta nel posticipo (31 agosto 2025)

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE AVELLINO

Antonio Calabro dovrebbe impostare la diretta Carrarese Avellino con uomini molto simili a quelli visti a Catanzaro: in porta Bleve, davanti a lui Illanes, Ruggeri e Imperiale, poi un centrocampo nel quale Hasa deve ancora vincere la concorrenza di Melegoni per affiancare Zuelli, sulle corsie laterali abbiamo i ballottaggi Zanon-Bouah a destra e Cicconi-Accornero a sinistra, poi anche Sekulov e Arena se la possono giocare. Sulla trequarti Bozhanaj e Finotto restano favoriti sullo stesso Sekulov e Distefano; come prima punta dovrebbe essere confermato Abiuso.

Raffaele Biancolino dispone l’Avellino con un modulo speculare: Fontanarosa, Enrici e Lorenco Simic proteggono Iannarilli, Missori e Raffaele Russo, che è favorito su Milani, agiscono come laterali di un centrocampo che potrebbe essere completato ancora da Sounas e Palmiero, qui però ci sono Gyabuaa, Armellino e Besaggio che non partono certamente battuti e almeno uno di loro potrebbe entrare nella formazione titolare. Lo stesso si può dire di Panico, che tra le linee spera in un posto ma deve scalzare Roberto Insigne o Biasci, nettamente in vantaggio; Lescano potrebbe invece fare staffetta con Crespi, iniziando il match.

CARRARESE AVELLINO: QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa favoriti dal pronostico della Snai per la diretta Carrarese Avellino, grazie a un 2,15 che è stato posto come valore sul segno 1 per la loro vittoria; per contro il segno 2 che regola il successo degli irpini vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 3,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine possiamo notare che l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita equivalente a 3,00 volte l’importo investito.