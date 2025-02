DIRETTA CARRARESE BRESCIA, PUNTI PESANTI!

La domenica della ventiquattresima giornata di Serie B continua con la diretta Carrarese Brescia in campo alle 15,00 del 2 febbraio. L’incrocio è tra due squadre che stanno navigando nella metà della classifica e si trovano a distanza breve dai playoff e dai playout.

La Carrarese di Calabro si trova al dodicesimo posto in classifica e arriva da una serie di tre sconfitte consecutive tra cui l’ultima per 2 a 1 in casa della Juve Stabia. Anche peggio il Brescia di Maran che non vince da undici partite ed inizia a guardarsi le spalle sperando nella salvezza.

DIRETTA CARRARESE BRESCIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Lo spettacolo della Serie B è ovviamente garantito in Tv e quindi potrete assistere anche alla diretta Carrarese Brescia su DAZN e Amazon Prime Video ma anche in streaming video sulle app.

CARRARESE BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Carrarese di Calabro giocherà con la difesa a tre formata da Coppolaro, Illanes e Imperiale davanti alla porta difesa da Chiorra. Zanon e Cicconi saranno i due esterni a sostegno del tridente formato da Shpendi, Finotto e Palmieri.

A tre anche il Brescia di Maran che si affiderà a Papetti, Adorni e Calvani davanti alla porta di Lezzerini. Bisoli giocherà in mediana con Olzer e Dickmann sugli esterni a supporto della coppia offensiva formata da Nuamah e Borrelli.

CARRARESE BRESCIA, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche quelle che sono le quote in vista della diretta Carrarese Brescia utilizzando le proposte di AdmiralBet. Partono favoriti i padroni di casa che vedono il loro successo a 2,25 contro il 3,40 per gli ospiti e il pareggio a 3,10.

