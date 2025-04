Diretta Carrarese Catanzaro, calabresi cercano il fattore campo

Alle 15.00 si terrà la diretta Carrarese Catanzaro dove i toscani scenderanno in campo per consolidare la loro posto in classifica che gli consente di aver già raggiunto la salvezza, anche in maniera abbastanza tranquilla, i punti di distanza dai playout sono solo 3 ma essere all’undicesimo posto gli permette di essere sicuro di non finirci invischiato in caso di sconfitta.

Per i giallorossi invece continua la corsa playoff, leggermente rallentata dal pareggio 3-3 con il Bari ma l’obiettivo di ottenere il fattore campo nelle sfide ad eliminazione diretta è tutt’altro che abbandonato, dista solo 2 punti e potrebbe già essere raggiunto con questa partita.

Diretta Carrarese Catanzaro streaming video, dove vederla

La diretta Carrarese Catanzaro della trentatreesima giornata di Serie B sarà visibile per i tifosi non presenti allo stadio tramite Dazn che mette a disposizione in campionato per gli abbonati ai piani Standard, Plus e Goal Pass che dovranno collegarsi tramite il sito o l’applicazione all’orario designato o, se anche clienti Sky, ai canali Dazn e Dazn1.

Formazioni Carrarese Catanzaro, probabili formazioni

Allo Stadio dei Marmi quindi la diretta Carrarese Catanzaro dovrebbe essere giocata da questi ventidue giocatori, quelli più in forma delle due squadre, i gialloazzurri di Antonio Calabro attueranno qualche cambio nel 3-5-2 che ha pareggiato 0-0 in casa del Cittadella, Fiorillo in porta, Illanes, Guarino e Imperiale in difesa, Zanon, Zuelli, Milanese, Capezzi e Cicconi a centrocampo, Cherubini e Finotto in attacco. Per Fabio Caserta vorrà dire schierare Pigliacelli, 3 difensori, Bringhenti, Scognamillo e Bonini, 5 centrocampisti, Cassandro, Pompetti, Coulibaly, Pagano e Quagliata, e 2 attaccanti Iemmello e Pittarello.

Carrarese Catanzaro, quote e pronostico

Difficile provare a dare un’interpretazione anticipata della diretta Carrarese Catanzaro che guardando la classifica sembrerebbe dover pendere verso i giallorossi, se invece si analizzano gli ultimi risultati delle due squadre si può vedere che ad essere più in forma sono i toscani che non hanno perso nelle ultime 3 uscite stagionali. Vista questa incertezza affidiamoci ai bookmakers come bet365 che offrono delle quote molto indicative, la vittoria della Carrarese ha il valore più basso pari a 2.40 e quindi è vista come più probabile, la vittoria del Catanzaro invece è più difficile e pagata 3.00 mentre il pareggio è fissato a 3.20.