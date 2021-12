DIRETTA/ Carrarese Cesena (risultato 1-1) streaming tv: Pierini pareggia i conti

DIRETTA CARRARESE CESENA (RISULTATO LIVE 1-1): PIERINI PAREGGIA I CONTI

Allo Stadio dei Marmi è di nuovo in parità il risultato di Carrarese-Cesena, a mezz’ora dal novantesimo le due squadre sono bloccate sull’1-1. A inizio ripresa gli apuani sfiorano il raddoppio con il solito D’Auria che riesce a scavalcare anche Nardi ma non fa i conti con Ciofi che salva quasi sulla linea sventando il 2-0 che avrebbe tagliato le gambe agli uomini di Viali. Che invece restano a galla e al 56’ riacciuffano i padroni di casa con il guizzo di Pierini che stava per lasciare il posto a Tonin. Invece grazie a questo gol il numero 10 resta in campo e al 59’ prova a restituire il favore a Zecca – autore dell’assist – che non riesce però a essere altrettanto preciso e manda la sfera sul fondo. Tutto da rifare per i ragazzi di Di Natale che oggi hanno comunque dimostrato di poter tenere testa a una delle formazioni più attrezzate del girone B di Serie C. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA CARRARESE CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

1-0, BATTISTELLA TRAFIGGE NARDI!

Il primo tempo di Carrarese-Cesena va in archivio sul punteggio di 1-0 in favore degli uomini di Di Natale. Partita che si infiamma dopo la mezz’ora con le due squadre che rompono gli indugi e vanno entrambe a caccia del gol, al 30’ Ciofi non trova la porta mentre dall’altra parte su punizione D’Auria non riesce a inquadrare il bersaglio. Sugli scudi il portiere dei marmiferi, Mazzini, che al 37’ salva su Bortolussi e Zecca tenendo a galla i suoi. Tre minuti più tardi i padroni di casa sbloccano la contesa grazie al diagonale di Battistella che non lascia scampo a Nardi, proprio nel loro momento migliore gli ospiti vengono trafitti e devono trovare il modo di reagire al più presto. Già prima dell’intervallo Zecca prova a pareggiare i conti con un colpo di testa che termina sopra la traversa. {agg. di Stefano Belli}

0-0, MAZZINI SALVA SU BORTOLUSSI

A metà del primo tempo il punteggio di Carrarese-Cesena rimane fermo sullo 0-0. Partita che stenta a decollare con i marmiferi che prendono l’iniziativa senza creare pericoli veri e propri dalle parti di Nardi, mentre la formazione allenata da Viali fatica a prendere le misure agli avversari e di conseguenza nemmeno loro riescono a costruire palle gol degne di nota. Qualche problemino per Mulè che riceve una manata in pieno volto da Galligani che se la cava con un richiamo verbale da parte dell’arbitro Carella, il difensore ospite perde anche un po’ di sangue ed è costretto a cambiarsi la maglia prima di poter rientrare in campo, come da regolamento. La prima vera emozione arriva al 22’ quando Mazzini salva su Bortolussi a caccia del suo decimo gol in campionato e tiene a galla gli uomini di Di Natale. {agg. di Stefano Belli}

SI COMINCIA!

Solo pochi istanti prima di dare la parola al campo per la diretta della Serie C tra Carrarese e Cesena: nell’attesa di dare la parola al campo, pure vediamo che numeri i due club hanno messo fin qui da parte. Classifica alla mano, pure vediamo che alla vigilia della 18^ giornata di campionato che la Carrarese può ritenersi quasi salva, anche se la zona retrocessione non è lontanissima; gli ospiti romagnoli invece, in caso di vittoria esterna, ipotecherebbero una zampata decisiva verso il podio di girone.

Quindi coltello tra i denti e pronti a rinfocolare qual bottino di cinque vittorie e due pareggi accumulato in trasferta, dove pure i bianconeri hanno messo da parte undici gol segnati e solamente cinque subiti. Aggiungiamo che Marmiferi invece in Toscana hanno vinto quattro volte, perdendo un solo match e pareggiandone tre, segnando pure un bottino complessivo di sei reti segnate e diciannove subite, troppe davvero. Ora diamo la parola al campo: si gioca!

CARRARESE CESENA: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Carrarese Cesena, possiamo dire qualcosa sulla storia di questa partita che oggi vivremo per il girone B di Serie C. I precedenti sono in totale appena otto fra toscani e romagnoli, tutti compresi tra la stagione 1997-1998 e quella 2002-2003, di conseguenza sono ben 18 anni abbondanti che Carrarese e Cesena non si affrontavano più. I numeri ci parlano di un Cesena nettamente in vantaggio nel bilancio dei precedenti, grazie a quattro vittorie più tre pareggi a fronte di una sola sconfitta, in occasione della partita vinta dalla Carrarese per 2-1 domenica 10 dicembre 2000.

Il Cesena per di più non fa molte differenze tra casa e trasferta, dal momento che due volte ha vinto in Romagna ma altrettante si è imposta in Toscana. Logicamente anche il bilancio delle reti segnate sorride al Cesena, che conduce per 9-5 nel confronto con la Carrarese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CARRARESE CESENA: EQUILIBRIO!

Carrarese Cesena, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Romagnoli al bivio in una trasferta difficile ma molto importante, l’ultimo successo contro il Montevarchi ha rilanciato i bianconeri dopo il ko contro l’Entella ma la coppia di testa, composta da Modena e Reggiana, è ancora distante 4 lunghezze in classifica.

La Carrarese dalla sua resta a +2 sulla zona play out, l’ultimo 4-0 contro il Teramo ha scacciato i venti di crisi per i marmiferi che per veleggiare verso acque più tranquille devono però trovare maggiore continuità e più feeling con la vittoria. Le due squadre non si affrontano in campionato a Carrara da quasi 19 anni, il 2 marzo 2003 il Cesena ha vinto di misura 0-1 allo stadio Dei Marmi. Al 10 dicembre 2000 risale invece l’ultimo successo interno della Carrarese contro i romagnoli con il punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE CESENA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Cesena, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel, Grassini, Kalaj, Khailoti, Semprini; Pasciuti, Luci, Battistella; D’Auria; Energe, Doumbia. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Nardi; Ciofi, Mulè, Gonnelli, Favale; Ardizzone, Rigoni, Missiroli; Caturano, Berti; Bortolussi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Carrarese Cesena al Dei Marmi di Carrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



