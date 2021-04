Diretta/ Carrarese Como (Serie C) streaming video tv: capolista al bivio

DIRETTA CARRARESE COMO: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Carrarese Como, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Capolista al bivio, la sfida di Carrara potrebbe essere il crocevia decisivo per il finale di stagione: vincere e restare potenzialmente a +6 sull’Alessandria seconda, con una partita ancora da recuperare per il Como. In caso di sconfitta, invece, ritrovarsi di fronte a una corsa verso il primato in campionato completamente riaperta. Un solo punto conquistato contro Pro Vercelli, Albinoleffe e Piacenza aveva messo i lariani a rischio nella corsa al primo posto, ma a parte l’Alessandria nessuna delle inseguitrici è riuscita ad approfittare di queste incertezze.

L’ultima convincente vittoria interna contro il Pontedera ha rimesso il Como in carreggiata e ora la squadra di Gattuso proverà a dare continuità al suo cammino in casa di una Carrarese sconfitta anche a Crema nell’ultimo match e ora a 3 punti sia dalla zona play off sia dalla zona play out. Classifica corta nelle retrovie del girone A e i marmiferi devono evitare di ritrovarsi in una lotta salvezza che agli spareggi potrebbe rivelarsi imprevedibile.

DIRETTA CARRARESE COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Como sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 254 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE COMO

Le probabili formazioni della sfida tra Carrarese e Como presso lo stadio Dei Marmi. I padroni di casa allenati da Silvio Baldini scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Mazzini; Luci, Borri, Ermacora; Pavone, Foresta, Schirò, Pasciuti; Manzari, Marilungo; Infantino. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Gattuso con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Facchin; Allievi, Bertoncini, Solini; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Daniels; Gato, Gabrielloni, Rosseti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Carrarese e Como, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.05 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.40 volte la posta scommessa.



