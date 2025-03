In programma sabato 1 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Carrarese Cremonese, che si prospetta fondamentale per entrambe le squadre in vista della lotta per i playoff in Serie B. Le squadre infatti sono distanti in classifica solo 10 punti, ed hanno ambizioni simili i lombardi sono attualmente quinti con 41 punti, ad appena un punto dal Catanzaro, quarto, mentre la Carrarese, undicesima con 31 punti, è distante sei lunghezze dalla zona playoff. La squadra toscana ha ritrovato fiducia dopo un periodo negativo, con una vittoria cruciale contro la Salernitana e un pareggio in casa della Reggiana.

La Cremonese, nonostante l’ottima posizione in classifica ha subito settimana scorsa il sorpasso da parte del Catanzaro, e sta vivendo un momento altalenante, con due giornate senza vittorie: un pareggio contro il Bari e una sconfitta con il Cesena. All’andata, la Cremonese si impose 1-0 grazie a un rigore trasformato da Franco Vazquez. Ora, entrambe le squadre cercheranno di dare il massimo per proseguire la corsa verso i playoff, con la Carrarese che ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi alla zona alta della classifica e la Cremonese intenzionata a consolidare la propria posizione nella parte nobile della classifica.