Diretta/ Carrarese Entella (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via! (Serie C, 30 settembre 2023)

La diretta di Carrarese Entella ci propone fra pochi minuti una partita che dovrebbe essere una partita di cartello per il girone B della Serie C 2023-2024, anche se i numeri ci raccontano di inizi molto diversi. Bene certamente la Carrarese, che con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime cinque giornate ha raccolto 10 punti in classifica, con un bilancio positivo anche nella differenza reti (+4), dal momento che la Carrarese finora in campionato ha segnato sette gol e ne ha incassati solamente tre.

Le statistiche invece cominciano ad essere inquietanti per la Virtus Entella, che clamorosamente finora ha raccolto solamente 2 punti, frutto evidentemente di due soli pareggi e ben tre sconfitte, con differenza reti pari a -4 dal momento che la formazione di Chiavari fino a questo momento in campionato ha segnato due soli gol e ne ha già sei invece al passivo. Fin qui i numeri, ma adesso la parola deve passare al campo, perché ora comincia per davvero la diretta di Carrarese Entella! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CARRARESE ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Carrarese Entella sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Entella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Carrarese Entella presenta due formazioni che si affrontano oggi per l’undicesima volta all’interno della loro carriera personale. Sono ben 10 i precedenti giocati tra queste due formazioni con il 70% di vittorie per la formazione biancoazzurra, una delle quali attraverso i tiri dal dischetto (gara valevole per la Coppa Italia serie C). Le restanti tre partite hanno evidenziato due vittorie per la Carrarese ed un pareggio. Le prime tre sfide tra il 2013 e il 2018 sono state vinte in scioltezza dall’Entella, con la Carrarese che non riuscì a realizzare neppure un gol. Tutto cambia nel 2019 quando Entella e Carrarese presentano una sfida mozzafiato terminata con il risultato di 3-4.

Quattro gol realizzati per la Carrarese nei primi 45 minuti: Nicola Valente, Tommaso Biasci con una doppietta e Piscopo. Rispose la formazione ligure con tre gol da all’ottantesimo in poi con Di Cosmo e due volte Vianni. Partita incredibile che poi vide passare quattro mesi per farle rincontrare. Questa volta vittoria Entella con il risultato di 1-0. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato nel gennaio di quest’anno con una vittoria decisa da parte dei biancazzurri con dei risultato di 4-0. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Carrarese Entella, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. C Sfida dal sapore di derby, considerando la distanza di soli 80 km tra Carrara e Chiavari, vedrà due squadre affrontarsi che non stanno attraversando un buon momento. I toscani hanno avuto un avvio promettente, ma negli ultimi due turni hanno subito una sconfitta contro la Torres e hanno ottenuto solo un pareggio per 0-0 contro l’Olbia. Al momento, la squadra di Del Canto si trova al quarto posto con 10 punti, ottenuti da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando 7 gol e subendone 3.

D’altra parte, i liguri stanno vivendo un inizio disastroso di stagione, raccogliendo solo 2 punti nelle prime 6 giornate. Hanno segnato solamente 2 reti e ne hanno incassate 6, nonostante il cambio di allenatore arrivato col cambio tra Volpe e Fabio Gallo, con l’Entella che ha perso anche l’ultima sfida casalinga con l’Arezzo. L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 22 gennaio, quando l’Entella ha vinto con un netto 4-0, dimostrando una forte competitività mentre lottava per la promozione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE ENTELLA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Entella, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Simeri, Panico. Risponderà l’Entella allenata da Fabio Gallo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini; Tomaselli, Tascone, Petermann, Di Mario; Clemenza, Meazzi; Santini.

CARRARESE ENTELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Entella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











