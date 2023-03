Diretta Carrarese Fiorenzuola/ Streaming video tv: i toscani sono favoriti! (Serie C)

DIRETTA CARRARESE FIORENZUOLA: EMILIANI IN NETTO CALO!

Carrarese Fiorenzuola viene diretta dal signor Enrico Gemelli, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 14 marzo: siamo allo stadio dei Marmi per la 32^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Situazione positiva per la Carrarese, che ha pareggiato contro la Fermana e ha così confermato il quinto posto in classifica: salvo incredibili crolli è fatta per i playoff e ora i marmiferi vogliono provare a migliorare il loro scenario in vista della griglia della post season, sapendo di non essere tra le grandi candidate alla promozione ma di poterci comunque tentare.

Il Fiorenzuola è stato la grande rivelazione nel girone di andata, ma poi è calato: nell’ultimo turno è caduto contro la Recanatese, in casa, e la distanza da recuperare per arrivare ai playoff è di 4 punti. Diciamo che agli emiliani andrebbe bene anche solo salvarsi senza affanni, ma per come si era messa la stagione si poteva ambiare a qualcosa in più che è del resto ancora alla portata; vedremo quello che succederà nella diretta di Fiorenzuola Carrarese tra poche ore, intanto facciamo qualche rapida considerazione circa le probabili formazioni di questa interessante partita.

DIRETTA CARRARESE FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Fiorenzuola non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma potrà comunque essere seguita: bisognerà infatti rivolgersi al portale Eleven Sports, che ormai da anni è la casa della Serie C e fornisce tutte le partite di questo campionato. Il servizio è aperto anche agli abbonati DAZN, che troveranno il pacchetto incluso nel loro abbonamento; sarà comunque una visione in diretta streaming video, e ci sarà la possibilità di abbonarsi alla piattaforma oppure di acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE FIORENZUOLA

Per la diretta Carrarese Fiorenzuola Alessandro Dal Canto si affida al 3-5-2: in difesa potrebbero esserci Daniel Frey, Imperiale e Pelagatti con Breza tra i pali, a centrocampo il regista basso sarebbe Della Latta mentre come mezzali possono giocare Bozhanaj e Palmieri, sulle corsie laterali restano favoriti Grassini e Coccia ma Energe potrebbe essere una soluzione per la destra. Davanti, scalpita Giannetti che è un lusso per la categoria; il veterano dovrà però scalzare uno tra Bernardotto e Alessandro Capello, e come sempre non sarà affatto semplice.

Luca Tabbiani schiera i suoi con il 4-3-3: Danovaro e Christian Dimarco i due terzini in una difesa completata da Quaini e Bondioli che si piazzano davanti al portiere Battaiola, poi a centrocampo possono tornare utili Di Gesù e Bontempi come mezzali, eventualmente al posto di Currarino e Stronati (che restano favoriti) con Fiorini a fare da perno centrale. Nel tridente offensivo si candidano Sereni e Egharevba: entrambi possono giocare come esterni dovendo vincere la concorrenza di Sartore e Morello, come prima punta dovrebbe giocare ancora Giani.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Carrarese Fiorenzuola possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel girone B di Serie C, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 5,50 volte la quota messa sul tavolo.

