DIRETTA CARRARESE FROSINONE, PER EVITARE ED USCIRE DALLA ZONA RETROCESSIONE

In campo sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 per la diretta Carrarese Frosinone. Presso lo Stadio dei Marmi di Carrara i marmiferi vogliono tenersi a distanza dalla zona retrocessione migliorando i trentadue punti già posseduti e quindi salire rispetto alla dodicesima posizione attualmente detenuta in solitaria. La sconfitta manca ai toscani da almeno tre partite e la chance di scavalcare il Cittadella per agganciare il Modena è a portata di mano sempre che non si verifichi un altro pareggio come quello avvenuto nel turno precedente in casa contro la Cremonese.

I ciociari sono invece più attardati in classifica con ventisette punti, e quindi in diciottesima posizione. Il destino degli ospiti è ancora tutto da scrivere dato che una vittoria vorrebbe dire raggiungere Sudtirol, Sampdoria e Brescia, oltre a lasciarsi alle spalle il Mantova. L’arrivo in panchina del tecnico Bianco è valso tre pareggi ed un successo, proprio contro il Mantova nell’ultimo weekend, per i Leoni che sognano sempre di potersi salvare al termine della stagione in corso.

DIRETTA CARRARESE FROSINONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di poter seguire con i propri occhi la diretta Carrarese Frosinone senza trovarsi di persona allo stadio sarà offerta ancora una volta da DAZN. Guarda questa sfida quindi in streaming a pagamento sul browser del pc o attraverso l’applicazione ufficiale della piattaforma.

CARRARESE FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va verso la riproposizione del 3-4-1-2 con Fiorillo, Imperiale, Illanes, Guarino, Zanon, Belloni, Schiavi, Zuelli, Cherubini, Finotto e Torregrossa per mister Calabro ed i padroni di casa valutando le probabili formazioni della diretta Carrarese Frosinone. Il modulo 3-4-3 con Cerofolini, Bettella, Lucioni, Lusuardi, A. Oyono, Bohinen, Vural, Bracaglia, Partipilo, Ambrosino e Begic dovrebbe invece essere impiegato dal tecnico Bianco in avvio di gara invece per la compagine ospite.

DIRETTA CARRARESE FROSINONE, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers per l’esito finale della diretta Carrarese Frosinone non lasciano grandi margini di successo agli ospiti. Le agenzie come per esempio Sisal indicano i padroni di casa come favoriti per aggiudicarsi la vittoria con l’1 pagato infatti a solo 2.30. Difficile dunque secondo le previsioni che i ciociari facciano loro i tre punti in palio con il 2 pagato a 3.25 ed è anzi più probabile che la gara si concluda con un pareggio, visto l’x quotato a 3.00.