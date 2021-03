Diretta/ Carrarese Giana Erminio (Serie C) streaming video TV: mercoledì da Leoni

DIRETTA CARRARESE GIANA ERMINIO: TOSCANI FAVORITI!

Carrarese Giana Erminio, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. E’ stato un mercoledì da Leoni quello delle due compagini, entrambe vittoriose nel turno infrasettimanale. Punti d’oro per la Carrarese e la rincorsa ai play off, con i marmiferi che hanno mantenuto il decimo posto battendo con un pirotecnico 4-2 il Livorno. Vale però anche per la Giana Erminio in chiave salvezza, visto che il club di Gorgonzola ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in casa, battendo la Lucchese in un’emozionante 4-3.

Significativo che le ultime due vittorie della Giana siano arrivate contro le ultime due formazioni in classifica, scontri diretti che pesano tantissimo per avere la chance di giocarsi la salvezza almeno ai play out. Giana che comunque vede ancora la salvezza diretta possibile, a -5 dal Piacenza sestultimo. La Carrarese ha riagganciato il Grosseto in zona play off ma ora deve ritrovare continuità, visto che la vittoria contro il Livorno è arrivata dopo 4 partite consecutive senza successi in campionato per la squadra allenata da Silvio Baldini.

DIRETTA CARRARESE GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Giana Erminio non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della sfida tra Carrarese e Giana Erminio presso lo stadio Dei Marmi. I padroni di casa allenati da Silvio Baldini scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Mazzini; Pasciuti, Agyei, Borri; Giudici, Luci, Schirò, Pavone; Marilungo, Infantino, Piscopo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Oscar Brevi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Zanellati; Marchetti, Bonalumi Perico; Madonna, Palazzolo, Finardi, Pinto, Zugaro; Ferrario, Corti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Carrarese Giana Erminio ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,75 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3,50 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

