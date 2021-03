Diretta Carrarese Grosseto/ Streaming video tv: gran derby toscano! (Serie C)

DIRETTA CARRARESE GROSSETO: DERBY TOSCANO!

Carrarese Grosseto, diretta dall’arbitro Tommaso Zamagni, è la partita della 28^ giornata della Serie C, in programma oggi, giovedi 4 marzo 2021: fischio d’inizio previsto alle ore 15.00. Per il posticipo di questo intenso turno infrasettimanale, ecco che il girone A ci regala un derby toscano particolarmente brillante. Protagoniste tra le mura dello Stadio dei Marmi sono due club che appaiono ben vicine nella classifica della serie C a un passo dalla top ten, ma che pure hanno alle spalle percorsi ben differenti. Padroni di casa saranno infatti i marmiferi, che tornano sull’erba di casa dopo essere incappati in due due KO di fila contro Novara e Alessandria: per i giallazzurri dunque un vero momento no, considerato che da tempo non mettono da parte due successi di fila. Altro trend lo si registra per il Grosseto di Magrini, che se non altro ha alle spalle tre risultati utili di fila. Va aggiunto che gli ospiti nel precedente turno di Serie C pure hanno incassato una bella e sostanziosa vittoria per 3-1 contro il Pontedera, che ha dato gran slancio allo spogliatoio dei grifoni. Sarà oggi sfida ben brillante.

DIRETTA CARRARESE GROSSETO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Grosseto sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 251: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE GROSSETO

Per disegnare le probabili formazioni della diretta tra Carrarese e Grosseto, per il big match della 28^ giornata della Serie C, dobbiamo subito ricordare che in casa di Mister Baldini non sono pochi gli assenti annunciati questo pomeriggio. Pure per il match casalingo il tecnico dovrebbe dare seguito al 4-2-3-1 come modulo dove già in difesa rivedremo pronti dal primi minuto Borri e Milesi, come pure Ermacora e Luci. Per la mediana rimangono irrinunciabili giocatori come Pasciuti e Foresta, mentre è ballottaggio tra Piscopo e Infantino per il ruolo del trequartista: in avanti non dovrebbero mancare poi Giudici, Marilungo e Manzari, anche se in panca è disponibile Pavone.

Rosa decisamente più ampia quella in mano a Mister Fresco, che pure per la probabile formazione del Grosseto oggi non dovrebbe rinunciare al classico 4-3-1-2. Ecco dunque che già in difesa si faranno avanti Gorelli e Polidori, come pure Campeol e Raimo, questi però schierati in corsia: a centrocampo invece non mancherà Vrdoljak, come pure Kraja e Sersanti. A completamento dello schieramento oggi dovremmo vedere dal primo minuto Sicurella sulla trequarti, mentre si candidano per la maglia da titolare in attacco Boccardi e Moscati (questo a segno contro il Pontedera), anche se in panca scalpitano Stijepovic e Galligani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il derby toscano, atteso posticipo della 28^ giornata di Serie C siamo indecisi nell’assegnare il favore del pronostico: anche le quote date dai principali portali sportivi non sono poi distanti. La Snai per l’1×2 della partita ha quotato a 2.45 il successo della Carrarese, fissando a 3.05 la vittoria del Grosseto: il pareggio è stato dato a 2.90.



