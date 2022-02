Diretta Carrarese Gubbio/ Streaming video tv: caccia alla continuità (Serie C)

DIRETTA CARRARESE GUBBIO: SCONTRO DIRETTO PER I PLAYOFF

Carrarese Gubbio, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff tra due squadre reduci da una vittoria: i padroni di casa si sono imposti con un netto 3-1 sulla Virtus Entella, mentre gli ospiti hanno sconfitto a sorpresa per 2-1 la Reggiana. Due trionfi da “underdog” e adesso c’è la caccia ad altri tre punti…

Carrarese e Gubbio sono tra le formazioni favorite per accedere alla zona playoff e in questo match ci si gioca tanto, considerando che gialloblu e rossoblu sono divisi da appena due punti. La Carrarese è situata al nono posto con 35 punti, gli stessi della Vis Pesaro: il ruolino di D’Auria e compagni è di 7 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte. Il Gubbio, invece, si trova attualmente al settimo posto con 37 punti, frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte.

DIRETTA CARRARESE GUBBIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Gubbio sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE GUBBIO

Tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Carrarese Gubbio, match che andrà in scena allo Stadio dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara. Entrambe le formazioni adottano il 4-3-1-2 e sarà interessante vedere quali saranno le strategie per disinnescare i principali punti di forza dell’avversario. Iniziamo questa analisi partendo dai padroni di casa allenati dall’ex Udinese Antonio Di Natale: Vettorel; Grassini, Sabotic, Marino, Imperiale; Battistella, Foresta, Figoli; D’Auria; Bramante, Doumbia. Come dicevamo, anche il Gubbio punta sul 4-3-1-2 e questo è il probabile undici in campo oggi: Ghidotti; Formiconi, Redolfi, Migliorini, Bonini; Malaccari, Cittadino, Bulevardi; Arena; Spalluto, Mangni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al via della diretta di Carrarese Gubbio e non ci resta che scoprire come valutano questo match le principali agenzie di scommesse. I bookmakers vedono leggermente favorita la formazione di casa: la vittoria dei toscani paga 2,25 volte la posta. Il pareggio è quotato 3,15, mentre l’exploit dei rossoblu è dato a 3,10. I due reparti offensivi non sono tra i più prolifici del torneo e anche per questo motivo non sono previste goleade: Eurobet dà l’Under 2,5 a 1,52, mentre l’Over 2,5 paga addirittura 2,35. Discorso simile per quanto concerne Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

