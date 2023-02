Diretta/ Carrarese Imolese streaming video: i gialloblu in cerca di poker (Serie C)

DIRETTA CARRARESE IMOLESE: MATCH IMPORTANTE IN TOSCANA

La diretta Carrarese Imolese, in programma domenica 19 febbraio 2023 alle ore 17:30, racconta di due squadre con obiettivi ben diversi. I gialloblu sono sesti in classifica ma soprattutto sono tremendamente in forma con tre vittorie di fila contro Gubbio, Montevarchi e la più recente sul campo del Pontedera. L’Imolese invece si è leggermente rialzata con una vittoria e un pareggio nelle ultime quattro, anche se la situazione è sempre complicata con otto punti tra loro e la zona salvezza.

La Carrarese in casa è tra le squadre più forti del campionato a livello di punti. Infatti i gialloblu sono quinti con otto vittorie su quattrodici partite, un bottino di tutto rispetto che condividono a livello di punti con l’Entella. Molto più complicata la situazione esterna dell’Imolese che non è andata oltre i due successi in tredici partite, perdendo più della metà delle gare disputate (ben sette).

CARRARESE IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Carrarese Imolese sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports, come d’altronde tutte le partite dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di un abbonamento altrimenti dovrà obbligatoriamente sottoscriversi. Le due opzioni sono quelle di un pass per l’intera stagione oppure mensile.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Carrarese Imolese in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

CARRARESE IMOLESE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Imolese vedono i gialloblu scendere in campo col 3-5-2 con Breza in porta, difesa a tre con Pelagatti-Marino-Imperiale. Centrocampo folto a cinque unità: Grassini-Della latta-Schiavi-Bozhanaj-Cerretelli. Coppia d’attacco Capello (gol decisivo al Pontedera) e Bernardotto.

Ospiti che rispondono con il 3-5-1-1 che vede Rossi tra i pali, il pacchetto arretrato composto da Serpe, Camilleri e Maddaloni. Zanon sulla fascia destra, Agyemang su quella mancina. Trio centrale con Bensaja, Bani e Zanini. Faggi sarà il trequartista dietro a Simeri unica punta.

