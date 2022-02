Diretta Carrarese Imolese/ Streaming video tv: ospiti a caccia di punti (Serie C)

DIRETTA CARRARESE IMOLESE: TOSCANI FAVORITI…

La diretta di Carrarese Imolese è uno degli appuntamenti del turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C – Girone B: le due squadre si affrontano mercoledì 16 febbraio a partire dalle ore 18.00. È uno scontro tra compagini che hanno due obiettivi diversi. I padroni di casa vogliono assicurarsi un posto nella zona play-off, dato che al momento sono al limite: decimo posto con 31 punti. Gli ospiti invece stanno cercano di conquistare la salvezza, ma al momento si trovano in zona play-out, al diciassettesimo posto con 23 punti.

Nei recenti turni, tuttavia, nessuna delle due squadre ha trovato la vittoria. La Carrarese è reduce da una sfilza di pari, l’ultimo dei quali contro il Montevarchi. È andata peggio invece alla Imolese, che arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro l’Ancona Matelica. Per entrambe, dunque, sarà una importante occasione per riscattarsi.

DIRETTA CARRARESE IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Carrarese Imolese, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione, in quanto Sky Sport non l’ha inserita nel suo palinsesto (per il Girone B andrà in onda piuttosto Grosseto-Viterbese). I tifosi delle due squadre, comunque, potranno vederla usufruendo, esclusivamente in streaming, del proprio abbonamento alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di accordo sottoscritto.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE IMOLESE

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni del match Carrarese Imolese. I padroni di casa in occasione del turno infrasettimanale dovranno fare a meno degli squalificati Battistella e Imperiale. La squadra allenata da Antonio Di Natale dovrebbe scendere in campocon un 4-3-1-2 così schierato: Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Grassini; Battistella, Pasciuti, Berardocco; Mazzarani; Galligani, Doumbia. Gli ospiti invece non hanno particolari assenze con cui fare i conti. Questo il possibile 4-3-3 di Gaetano Fontana: Rossi; Cerretti, Vona, Angeli, Liviero; Torrasi, D’Alena, Benedetti; Belloni, De Sarlo, Lombardi.

QUOTE CARRARESE IMOLESE

Infine, un’occhiata alle quote della diretta Carrarese Imolese: una gara in cui sembra esserci un pronostico chiaro. L’agenzia di scommesse Snai propone infatti la vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, a 2,00. Un successo degli ospiti, con il segno 2, è invece quotato a 3,75. Il pari, con il segno X, è fissato a 3,25.



