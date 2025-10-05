Diretta Carrarese Juve Stabia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA CARRARESE JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Procediamo verso la diretta di Carrarese Juve Stabia ma prima di entrare nel merito dell’azione, ci fermeremo un attimo per capire chi tra queste due squadre ha i numeri dalla propria parte per capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti. I trend saranno fondamentali per questo. La Carrarese arriva con un’identità più votata al possesso: media al 54%, precisione passaggi all’82% e un xG di 1.30, con 13 tiri di media (5 nello specchio).

In difesa concede 10 conclusioni e paga spesso in termini disciplinari (3 gialli a partita). La Juve Stabia, invece, è più verticale: possesso al 47%, precisione al 76%, xG di 1.05 e 11 tiri di media, con percentuale realizzativa del 14%. I campani però sfruttano molto i piazzati, con 7 corner a gara e il 40% dei gol che arriva da fermo. Sarà un confronto tra la maggiore qualità tecnica dei toscani e l’aggressività stabiese. Adesso via al commento live della diretta di Carrarese Juve Stabia, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

CARRARESE JUVE STABIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Carrarese Juve Stabia in tv sarà visibile tramite le piattaforme che seguono tutto il campionato di Serie B: la diretta streaming video su Dazn oppure tramite LaB Channel che è su Prime Video e OneFootball TV.

CARRARESE JUVE STABIA: PER GUARDARE IN AVANTI

Nella domenica di Serie B oggi, 5 ottobre 2025, merita sicuramente una segnalazione particolare la diretta Carrarese Juve Stabia, che avrà inizio alle ore 15.00 del pomeriggio per la settima giornata del campionato cadetto presso lo Stadio dei Marmi della città toscana. Come ci arrivano le due formazioni?

Per la Carrarese l’ultimo riferimento è il pareggio contro il Modena, comunque una bella soddisfazione contro l’attuale capolista della Serie B. Un punto quindi utile per la classifica dei toscani, che sono saliti a quota 7 punti con ben quattro pareggi finora – ma d’altronde il segno X è un verdetto frequente nel campionato cadetto.

La Juve Stabia dal canto suo è una delle uniche due formazioni che ha vinto nel turno infrasettimanale, per le Vespe campane è arrivato il successo contro il Mantova ed è stato un notevole passo in avanti in classifica nel turno in cui quasi tutte le altre hanno rallentato, rafforzando così le ambizioni playoff nella scia di quanto fatto già l’anno scorso.

I toscani per fare un ulteriore passo verso un’altra salvezza serena, i campani per provare a coltivare anche qualche ambizione superiore: questa è la presentazione sintetica che possiamo fare sulla diretta Carrarese Juve Stabia, inattesa di scoprire quali emozioni ci regaleranno i protagonisti sul campo…

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE JUVE STABIA

Mister Antonio Calabro dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1 per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Carrarese Juve Stabia: quanto agli undici titolari, di massima indichiamo il portiere Bleve; i tre difensori Ruggeri, Illanes e Imperiale; a centrocampo invece la linea a quattro con Zanon, Schiavi, Zuelli e Cicconi; infine davanti la Carrarese potrebbe proporre Finotto e Bozhanaj a sostegno del centravanti Abiuso.

Un simile modulo 3-5-2 potrebbe essere invece il riferimento per la Juve Stabia allenata da Ignazio Abate: Confente tra i pali, protetto da Ruggero, Varnier e Giorgini; folto il centrocampo a cinque delle Vespe, nel quale potremmo citare in campo dall’inizio Carissoni, Leone, Correia, Mosti e Piscopo; infine in attacco ecco il tandem formato da Candellone e Gabrielloni.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, il pronostico sulla diretta Carrarese Juve Stabia in base alle quote Snai potrebbe essere abbastanza equilibrato. Infatti i toscani sono di poco favoriti per la vittoria, indicata a 2,50 contro la quota di 2,80 per il colpaccio delle Vespe campane, infine si arriva a 3,05 in caso di pareggio.