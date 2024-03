DIRETTA/ Carrarese Juventus Under 23 streaming video tv: ecco i numeri della storia (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA CARRARESE JUVENTUS UNDER 23: TESTA A TESTA

Tra poco inizierà la diretta Carrarese Juventus Under 23. Nella loro storia le squadre si sono affrontate 7 volte con 4 vittorie dei gialloblu, 2 per i bianconeri e un solo pareggio. L’unico segno X è quello di play-off di Serie C. Erano i quarti di di finale e il risultato di 2-2 premiò la Carrarese per via di un miglior piazzamento in classifica.

Video/ Juventus U23 Pontedera (1-1): un punto utile per i playoff! (Serie C girone B, 10 marzo 2024)

La Juventus Under 23 ha recentemente interrotto la striscia di due vittorie consecutive con la Carrarese avendo perso nell’ultima sfida ovvero l’andata di questa stagione. La prima sfida tra queste due compagini è terminata invece con un netto 4-0 per la Carrarese .In totale sono stati segnati 16 gol in 6 testa a testa con 11 reti dei toscani e 5 di bianconeri che nonostante un misero bottino sono comunque riusciti a conquistare sei punti.(aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Pescara Carrarese (risultato finale 2-2): pareggio allo scadere! (10 marzo 2024)

DIRETTA CARRARESE JUVENTUS UNDER 23 STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Carrarese Juventus Under 23 servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

TOSCANI IN SERIE POSITIVA

Carrarese Juventus Under 23, è in diretta dallo stadio Dei Marmi di Carrara, alle ore 18:30 di sabato 16 marzo 2024: si gioca per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone B 2023-2024. Si affrontano due squadre che stanno ottenendo ottimi risultati: i toscani, infatti, con 57 punti in classifica occupano il terzo gradino del podio e vantano la seconda migliore difesa del girone dietro alla capolista Cesena. Un posto nei prossimi play-off è ormai sicuro ma, di certo, la Carrarese farà il possibile per salvaguardare un piazzamento di spessore che la farebbe accedere direttamente alla seconda fase degli spareggi.

DIRETTA/ Juventus U23 Pontedera (risultato finale 1-1): Palumbo manca il colpaccio! (Serie C, 10 marzo 2024)

Anche il cammino dei bianconeri ospiti è assai soddisfacente: la Juventus Under 23, infatti, dopo il pareggio ottenuto tra le mura amiche contro il Pontedera, staziona a quota 42 punti, in piena zona play-off e con sole tre lunghezze da recuperare nei confronti del sesto posto occupato dal Pescara.

QUOTE E PRONOSTICO

Quale può essere il pronostico più corretto per la diretta Carrarese Juventus Under 23? Facciamo riferimento alle quote Snai: il segno 1 che regola la vittoria della squadra toscana vi farebbe guadagnare 1,60 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,45 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione bianconera, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4.25 volte la somma messa sul piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA