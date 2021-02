Diretta Carrarese Lecco/ Streaming video tv: bluceleste lanciatissimi (Serie C)

DIRETTA CARRARESE LECCO: BALDINI VUOLE RISALIRE LA CHINA

Carrarese Lecco, che sarà diretta dal signor Michele Giordano, si gioca alle ore 15:00 di domenica 14 febbraio: allo Stadio dei Marmi va in scena una partita valida per la 24^ giornata nel girone A della Serie C 2020-2021. Un match intrigante: tra le due squadre la corazzata sarebbe la Carrarese, ma i gialloblu di Silvio Baldini hanno perso il passo e, reduci dal pareggio di Piacenza, rischiano adesso di rimanere fuori dalla zona playoff, risultato che sarebbe assolutamente fallimentari viste le premesse e la semifinale per la promozione giocata nemmeno un anno fa.

Sta invece volando il Lecco, che ha cambiato passo rispetto alla scorsa stagione: i bluceleste sognano la post season e hanno dimostrato il loro valore schiantando il Como nel derby che è sempre sentitissimo, rifilando 4 gol a un’avversaria che lotta per la promozione diretta. Sarà allora interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Carrarese Lecco; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, proviamo a valutare in che modo potrebbero essere disposte in campo dai loro allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CARRARESE LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Lecco è una di quelle che per questa giornata di Serie C sono trasmesse sulla televisione satellitare: è la grande novità della stagione per quanto riguarda il campionato di terza divisione, e in questo caso il canale cui fare riferimento è Sky Sport 252. In assenza di un televisore sarà possibile assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, con l’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LECCO

Per Carrarese Lecco Baldini pensa al ritorno da titolare di Infantino: il bomber prenderebbe il posto di Marilungo che può operare anche sulla trequarti, con Piscopo e Caccavallo che insidiano Giudici per le maglie sugli esterni. A centrocampo sono candidati Schirò, lui pure spendibile come trequartista, e Agyei che però devono vincere la concorrenza di Luci e Foresta; Bresciani sarà il terzino sinistro con Valietti dall’altra parte, Milesi e Murolo i due centrali che proteggeranno il portiere Pulidori. Gaetano D’Agostino conferma il 3-4-3 che ha demolito il Como: a cominciare dal portiere che sarà Pissardo e passando alla linea difensiva composta da Merli Sala, Cauz e Malgrati con i laterali che saranno Celjak e Iocolano, il quale può anche avanzare il suo raggio d’azione. Bolzoni e Foglia opereranno davanti alla difesa dovendo dare impostazione e interdizione; nel tridente offensivo Azzi e Doudou Mangni accompagneranno la prima punta Capogna, autore di 9 gol nel suo ottimo campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Carrarese Lecco possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 2,35 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



