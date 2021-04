Diretta Carrarese Lucchese/ Streaming video tv: delicato derby toscano (Serie C)

DIRETTA CARRARESE LUCCHESE: PUNTI CHE PESANO!

Carrarese Lucchese, in diretta dallo stadio Comunale dei Marmi di Carrara per la trentaseiesima giornata del girone A del campionato di Serie C, si disputerà questa sera, domenica 18 aprile 2021, con il fischio d’inizio in programma alle ore 20.30 per questo stuzzicante derby toscano.

La diretta di Carrarese Lucchese avrà infatti una posta in palio molto delicata per la lotta salvezza. I padroni di casa, fermi a quota 40 punti dopo la pesante sconfitta di settimana scorsa sul campo dell’AlbinoLeffe per 3-0, si sono affidati a Totò Di Natale come nuovo allenatore con l’obiettivo (per nulla scontato) di portare la Carrarese alla salvezza immediata senza passare dai playout. D’altro canto stanno ancora peggio i cugini della Lucchese, che arrivano dal pareggio per 0-0 in un altro derby con il Livorno e hanno appena 28 punti in classifica, il che significa che per i rossoneri i playout sono invece l’obiettivo da raggiungere, evitando l’ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione diretta. Che cosa succederà stasera in Carrarese Lucchese?

DIRETTA CARRARESE LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Carrarese Lucchese sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LUCCHESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Carrarese Lucchese, c’è naturalmente curiosità per scoprire quali potrebbero essere le prime mosse di Totò Di Natale come capo allenatore. Squalificato Ermacora, si potrebbe comunque disegnare un 4-2-3-1 con Mazzini in porta; i quattro difensori Valietti, Milesi, Murolo e Bresciani; nel cuore della mediana Schirò ed Agyei; sulla trequarti Pasciuti, Piscopo e Doumbia ed infine la prima punta Caccavallo. La risposta dei cugini della Lucchese allenati da mister Lopez potrebbe invece prevedere un modulo 3-5-2 con Pellegrini, Benassi e Panariello nella difesa a tre davanti al portiere Pozzer; a centrocampo una folta linea a cinque nella quale potremmo vedere da destra a sinistra Panati, Sbrissa, Meucci, Nannelli e Maestrelli; infine il tandem d’attacco con Petrovic e Bianchi possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Carrarese Lucchese in base alle quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti sulla carta, il segno 1 infatti è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere fuori casa la Lucchese.



