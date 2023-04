DIRETTA/ Carrarese Lucchese video streaming tv: ecco i numeri del derby toscano

DIRETTA CARRARESE LUCCHESE: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta Carrarese Lucchese, valevole per la trentasettesima giornata del girone B di Serie C, analizziamo i precedenti tra le due squadre in casa dei giallo-verdi. Tante le sfide tra questi due club, tredici per la precisione: il primo incrocio risale al 17 ottobre 1999 e terminò con un pareggio (1-1).

Il 21 gennaio 2001, invece, la prima affermazione rossonera, un rocambolesco 2-3 valevole per la diciottesima giornata di Serie C. Per trovare il primo successo della Carrarese bisogna, invece, arrivare al 22 febbraio 2015: 3-0 dettato dalla doppietta di Cellini e dal sigillo di Castagnetti. L’ultima sfida in ordine di tempo tra Carrarese e Lucchese è quella del 9 aprile 2022: risultato in favore dei padroni di casa grazie alla marcatura realizzata da Rota nel finale di gara. (Giulio Halasz)

CARRARESE LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma azioni salienti e gol in tempo reale saranno comunque visibili per gli abbonati Sky Sport nel contenitore Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Carrarese Lucchese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DERBY TOSCANO!

Carrarese Lucchese, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Marmiferi in corsa per il quarto posto nella regular season, al momento condiviso a quota 59 punti assieme al Gubbio: nelle ultime settimane la Carrarese ha frenato, ottenendo sul campo della Torres un pareggio che è stato il secondo consecutivo, il terzo nelle ultime 4 partite disputate in campionato.

Dall’altra parte alla Lucchese, con 5 punti di vantaggio sulla Fermana undicesima, manca solo un piccolo passo per la matematica qualificazione ai play off, dopo l’ultimo 0-0 in casa contro l’Entella che rischia di aver spezzato i sogni-promozione dei liguri. All’andata partita ricca di gol e di emozioni e vittoria per 3-2 della Lucchese sulla Carrarese, che ha vinto di misura l’ultimo derby toscano in casa contro i rossoneri, disputato il 9 aprile 2022.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Breza, Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Coccia; Capello, Energe. Risponderà la Lucchese allenata da Ivan Maraia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Cucchietti; Quirini, Tiritello, Benassai, De Maria; Tumbarello, Franco, Di Quinzio; Bruzzaniti, Panico, Fabbrini.

CARRARESE LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.











