Diretta/ Carrarese Lucchese streaming video tv: sfida tutta toscana (Serie C)

DIRETTA CARRARESE LUCCHESE: DERBY COMBATTUTO!

Carrarese Lucchese, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Sfida tutta toscana con i marmiferi reduci da una sconfitta a Teramo mentre la Lucchese ha avuto la meglio in casa contro il Pescara. Risultati che hanno garantito il cambio della guardia al nono posto nella zona play off del girone B, ora 44 punti per la Lucchese e 42 per la Carrarese.

Troppi alti e bassi per la squadra di Totò di Natale nell’ultimo periodo per pensare di mettere in ghiaccio anticipatamente la qualificazione ai play off, risultato che sarebbe un gran risultato per la Lucchese dopo il ripescaggio estivo. Nel match d’andata 0-0 tra Lucchese e Carrarese, ultimo precedente allo stadio Dei Marmi datato 18 aprile 2021 con rotonda vittoria per 0-3 dei rossoneri.

DIRETTA CARRARESE LUCCHESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Lucchese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Grassini, Sabotic, Khailoti, Imperiale; Battistella, Berardocco, Pasciuti; Bramante; D’Auria, Giannetti. In casa Lucchese, il tecnico Guido Pagliuca, dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare della squadra ospite, in vista della trasferta sul campo del Siena: Coletta; Nannini, Bellich, Banchini, Corsinelli; Collodel, Minala, Frigerio; Visconti; Ruggiero, Nanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Lucchese, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l'eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











