DIRETTA CARRARESE MANTOVA: SFIDA TRA NEOPROMOSSE!

Con la diretta Carrarese Mantova vivremo una partita molto interessante per la nona giornata di Serie B 2024-2025: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 20 ottobre, sono due neopromosse che in termini generali non stanno facendo male e questo vale soprattutto per il Mantova, che non vince da due giornate ma prima della sosta per le nazionali ha fermato il Brescia sul pareggio, buon risultato considerato il valore delle rondinelle, e in questo modo ha mantenuto un passo utile a guadagnare l’accesso ai playoff, anche se per il momento la classifica del campionato cadetto rimane molto corta.

La Carrarese ha avuto un approccio certamente peggiore, ma è in crescita: lo dimostra il fatto che dopo il pareggio interno contro la Reggiana sia arrivata una vittoria a Frosinone, in quella che per il momento è una sfida diretta per la salvezza e dunque ha rappresentato un blitz importante per i marmiferi. Adesso sarà molto interessante scoprire quello che succederà nel corso della diretta Carrarese Mantova; aspettando che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni allo stadio dei Marmi.

DIRETTA CARRARESE MANTOVA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Carrarese Mantova non viene fornita sui canali tradizionali della nostra televisione: la copertura del campionato di Serie B è affidata alla piattaforma DAZN, di conseguenza non fa eccezione questa partita dell’ottava giornata. Naturalmente la visione del match è riservata a coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al servizio; come sempre le immagini arriveranno con la modalità della diretta streaming video, e dunque per la diretta Carrarese Mantova dovrete armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE MANTOVA

Per la diretta Carrarese Mantova Antonio Calabro punta sul solito 3-5-2 e forse la conferma dei giocatori che hanno espugnato lo Stirpe: avremmo allora Bleve tra i pali con una difesa comandata da Illanes e completata da Coppolato e Imperiale, poi a fungere da laterali di spinta ecco Zanon e Bouah con la collaborazione in mezzo che arriva da Nicolas Schiavi, Giovane e il regista Capezzi, qui in ballottaggio abbiamo Cicconi (matchwinner a Frosinone) e Palmieri mentre davanti Leonardo Cerri, Panico e Alessandro Capello provano a giocarsela con Cherubini e Finotto, che potrebbero anche lasciare la maglia da titolari.

Nella diretta Carrarese Mantova lo squalificato tra i virgiliani è l’allenatore: Davide Possanzini non sarà in panchina ma intanto ha meditato un 4-2-3-1 nel quale cerca sempre spazio Aramu, che deve vincere la concorrenza di Ruocco mentre Bragantini e Leonardo Mancuso dovrebbero regolarmente accompagnare Mensah, insidiato da Debenedetti a segno contro il Brescia. Burrai è il veterano che potrebbe essere impiegato nel settore nevralgico, togliendo la maglia ad Artioli o Trimboli; in difesa invece si va con la coppia centrale Redolfi-Brignani a protezione del portiere Festa, Maggioni è favorito per giocare terzino destro e Bani agirà sull’altro versante.

CARRARESE MANTOVA: PRONOSTICO E QUOTE

L’agenzia Snai dà ragione ai padroni di casa nella diretta Carrarese Mantova: le quote infatti ci dicono che il segno 1 ha un valore corrispondente a 2,20 volte quanto messo sul piatto, invece il segno 2 che regola il successo esterno del Mantova vi farebbe guadagnare 3,35 volte l’importo che avrete pensato di investire. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,20 volte la giocata su questa partita di Serie B.