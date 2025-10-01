Diretta Carrarese Modena, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio dei Marmi per la sesta giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA CARRARESE MODENA, OSPITI IN VETTA ALLA CLASSIFICA

In campo mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 20:30 con la diretta Carrarese Modena. Presso lo Stadio dei Marmi i toscani avranno il loro bel da fare nel provare a vincere contro gli emiliani, protagonisti di un inizio di stagione davvero entusiasmante considerando il primo posto solitario conquistato nella classifica della Serie B 2025/2026.

I giallazzurri, pure loro soli in graduatoria ma a sei punti in undicesima posizione, arrivano dal pareggio maturato alla fine del derby contro l’Empoli, retrocesso lo scorso anno dalla Serie A. Nell’occasione i marmiferi erano stati in grado di passare in vantaggio in avvio con Zanon salvo poi farsi rimontare e dover ripristinare quindi l’equilibrio col gol di Finotto.

Il Modena, invece, ha sin qui ottenuto un solo pari contro l’Avellino e vince da ben tre gare consecutive. Nell’ultimo weekend i Geminiani hanno sconfitto in rimonta il Pescara per merito del calcio di rigore di Gliozzi e del gol firmato da Sersanti nel secondo tempo ad annullare la rete di Olzer segnata poco prima dell’intervallo.

Il Modena non ha intenzione di lasciare tanto facilmente il primato a qualche altra compagine che insegue a due punti di distanza, dove si piazzano il Frosinone, il Palermo e pure il Cesena, o di farsi agganciare dall’Avellino. Un trionfo significherebbe invece per la Carrarese l’opportunità di entrare in zona playoff e distaccarsi ulteriormente da quella valida per la retrocessione.

DIRETTA CARRARESE MODENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se si è abbonati a DAZN o iscritti al canale LaB Channel della piattaforma Amazon Prime Video non ci saranno problemi per seguire la diretta Carrarese Modena. Non occorrerà dunque andare per forza allo stadio ma si potrà vedere il match in streaming usando le rispettive applicazioni ufficiali.

DIRETTA CARRARESE MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni diretta Carrarese Modena: sarà 3-4-2-1 con Bleve in porta, Ruggeri, Illanes ed Imperiale in difesa, Zanon, Hasa, Schiavi e Cicconi a centrocampo, Bozhanaj e Finotto a supporto della punta Abiuso dall’inizio per i padroni di casa guidati da mister Calabro. Gli ospiti del tecnico Sottil dovrebbero invece essere schierati secondo il modulo 3-5-2 con Chichizola fra i pali, Tonoli, Adorni e Nieling dietro, Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtia e Zampano sulla linea di mezzo, Di Mariano e Gliozzi a formare la coppia d’attacco almeno in avvio di partita.

DIRETTA CARRARESE MODENA, LE QUOTE

Le quote ci dicono che i padroni di casa hanno le stesse possibilità di vincere così come di pareggiare contro gli ospiti, favoriti per la conquista dei tre punti in palio, nella diretta Carrarese Modena almeno stando alle quote proposte. Per esempio Sisal ritiene che sia l’x che il segno 1 debbano essere pagati entrambi a 3.00. L’agenzia di scommesse non offre invece più del 2.45 nel pagare il segno 2 che equivale ala vittoria degli emilani.