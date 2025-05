DIRETTA CARRARESE MODENA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH!

In Toscana la partita tra Carrarese e Modena è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti si affacciano in avanti subito al 4′ con un paio di conclusioni di Bozhanaj finite comunque fuori dallo specchio della porta avversaria. Ecco le formazioni ufficiali: CARRARESE – Fiorillo, Illanes, Guarino, Fontanarosa, Zanon, Schiavi, Zuelli, Cicconi, Cherubini; Torregrossa, Finotto. Allenatore: Calabro. A disposizione: Mazzi, Ravaglia, Bouah, Coppolaro, Oliana, Belloni, Capezzi, Milanese, Melegoni, Cerri, Manzari, Shpendi. MODENA – Gagno, Magnino, Zaro, Vulikic, Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali, Kamate, Bozhanaj, Gliozzi. Allenatore: Mandelli. A disposizione: Seculin, Bagheria, Pergreffi, Ponsi, Botteghin, Idrissi, Cauz, Beyuku, Duca, Oliva, Caso, Defrel. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CARRARESE MODENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Carrarese Modena è una partita che verrà trasmessa solamente in streaming da DAZN. La piattaforma possiede i diritti per la messa in onda di tutto il campionato di Serie B e pure questa sfida non fa eccezione. Lo scontro sarà visibile sull’applicazione o accedendo al sito web.

SI COMINCIA!

Ci si gioca molto nella diretta Carrarese Modena, perché entrambe le formazioni possono cullare ambizioni di playoff e in questo momento sono divise solamente da tre lunghezze, con 41 punti in classifica per la Carrarese (che a dire il vero deve ancora prudentemente anche guardarsi ancora alle spalle) contro i 44 del Modena, che con un colpaccio in Toscana potrebbe davvero volare verso i playoff.

La storia dice che i dieci precedenti più recenti vedono in vantaggio proprio il Modena con cinque vittorie a fronte di tre pareggi e due successi per la Carrarese, che in realtà contro gli emiliani non vince da domenica 14 maggio 2000. Oltretutto, dopo venti anni di vuoto, il Modena ha vinto tutte le partite più recenti, cioè le tre disputate dal 2021 in poi, compreso il netto 2-0 casalingo di sabato 9 novembre scorso. Insomma, gli emiliani per consolidare la tradizione e i toscani per sfatare il tabù: questi sono gli obiettivi nella diretta Carrarese Modena! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CARRARESE MODENA, ENTRAMBE SCONFITTE IN SETTIMANA

Si parte domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 con la diretta Carrarese Modena. Presso lo Stadio dei Marmi stanno per affrontarsi due compagini che lottano ancora per definire il proprio destino in questo finale di campionato. I toscani sono in dodicesima posizione a quota quarantuno, equidistanti da un piazzamento nei playoff e dalla zona retrocessione per tre punti e vengono dalla sconfitta subita contro la capolista Sassuolo, già promossa in Serie A.

Gli emiliani si trovano invece in nona posizione con quarantaquattro punti, al pari di Bari e Cesena tra le quali si piazza. I canarini, che hanno recentemente perso il derby con la Reggiana tra le mura amiche, non vogliono più sbagliare così da continuare a lottare per proseguire la stagione anche a torneo concluso. Attenzione però a non essere agganciati proprio dai rivali di giornata, i quali condividono il loro piazzamento pure con un’altra formazione, ovvero il Sudtirol.

DIRETTA CARRARESE MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Modena ci raccontano che mister Calabro dovrebbe impiegare il modulo 3-5-2 con Bleve, Melegoni, Illanes, Imperiale, Zanon, Zuelli, Oliana, Giovane, Bouah, Belloni e Shpendi in avvio di partita. II tecnico Mandelli dovrebbe invece optare per cominciare la sfida impiegando il 3-4-2-1 con Gagno, Magnino, Zaro, Cauz, Beyuku, Gerli, Santoro, Idrissi, Palumbo, Caso e Defrel. Entrambe le compagini arrivano però da una sconfitta rimediata in settimana e potrebbero dunque modificare qualcosa rispetto agli schieramenti di partenza visti di recente.

DIRETTA CARRARESE MODENA, LE QUOTE

A giudicare dalle quote proposte dalle varie agenzie di scommesse sportive possiamo dire che i padroni di casa dovrebbero essere leggermente in vantaggio alla vigilia della diretta Carrarese Modena se valutiamo il possibile esito finale del match. La vittoria dei marmiferi è fissata a 2.30 ad esempio da Sisal che indica invece quanto gli emiliani abbiano maggiori possibilità di pareggiare piuttosto che di portarsi a casa i tre punti. Il segno x viene quotato a 3.00 ed il 2 è quotato a 3.25, candidandosi a soluzione meno concreta per la conclusione di questa sfida.