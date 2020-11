Diretta/ Carrarese Olbia (Serie C) streaming video e tv: marmiferi lanciati

DIRETTA CARRARESE OLBIA: BALDINI PUNTA ALLA PROMOZIONE!

Carrarese Olbia, domenica 22 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Marmiferi lanciati dopo l’ultima importante vittoria in trasferta sul campo del Livorno, boccata d’ossigeno considerando la delusione che aveva procurato l’ultimo ko contro il Renate in uno scontro diretto per l’alta classifica. La Carrarese ha saputo però rispondere subito riportandosi al terzo posto in classifica, a -4 dalla capolista Pro Vercelli che ha però disputato una partita in meno rispetto ai toscani. L’Olbia è terzultima ma in ripresa, scossa nell’orgoglio dopo la sconfitta interna contro la Pergolettese. I sardi sono riusciti successivamente a conquistare la loro prima vittoria in campionato, espugnando il campo della Pistoiese, per poi pareggiare in casa nello scontro a fondo classifica contro la Lucchese. 4 punti in 2 partite che hanno alimentato le speranze di risalita di una squadra che ha comunque ben fissa in mente la salvezza come obiettivo stagionale.

DIRETTA CARRARESE OLBIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Olbia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE OLBIA

Le probabili formazioni di Carrarese Olbia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Silvio Baldini con un 4-2-3-1: Mazzini; Valietti, Borri, Murolo, Imperiale; Luci, Foresta; Caccavallo, Piscopo, Calderini; Infantino. Gli ospiti guidati in panchina da Max Canzi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Tornaghi, La Rosa, Emerson, Altare, Pennington, Lella, Giandonato, Ladinetti, Cadili, Marigosu, Udoh.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Carrarese e Olbia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.70, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA