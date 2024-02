Diretta/ Carrarese Olbia (risultato 0-0) video streaming tv: Ragaztu c’è! (4 febbraio 2024)

DIRETTA CARRARESE OLBIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Prendete posto a sedere perché è cominciata la diretta di Carrarese Olbia, fino a questo momento sono trascorsi venti minuti di gioco e il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, ma entrambe le squadre hanno avuto delle opportunità per fare qualche rete. Per i padroni di casa, Capello ha avuto la possibilità di portare in vantaggio la Carrarese con un tiro di prima intenzione dopo un contropiede. Il portiere avversario però vede il pallone uscire alto sopra la sua traversa.

Dal lato degli ospiti, l’attaccante Ragatzu ha offerto una bella prestazione dalla trequarti in su, dimostrando le sue qualità in attacco in fase sia di tiro, anche se leggermente angolato, poi in fase di rifinitura dell’ultimo passaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CARRARESE OLBIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il confronto numerico prima della diretta di Carrarese Olbia presenta alcuni interessanti tendenze che vale la pena osservare insieme: innanzitutto quello che salta di più all’occhio, è che il risultato più comune nei loro scontri è il pareggio per 1-1, che si è verificato in 4 partite su un totale di 5 incontri disputati. Analizzando le prestazioni casalinghe della Carrarese, emergono dati significativi poiché quando la squadra si porta in vantaggio per 1-0 nei match giocati in casa, ha una percentuale di vittorie dell’84%, tra i più alti della Serie C.

Questo suggerisce una forte capacità di consolidare e mantenere un vantaggio davanti al proprio pubblico. Ma non finisce qui: quando la squadra toscana si trova in svantaggio per 1-0 nei match casalinghi, riesce a ribaltare la situazione e vincere nel 40% dei casi. Sicuramente non un dato da sottovalutare. Per quanto riguarda le partite in trasferta dei sardi, quando la squadra si porta in vantaggio per 1-0, ha una percentuale di vittorie del 80%. Resta solo da capire chi avrà la meglio dunque, noi dopo questa lezione di matematica ci sposteremo sulle formazioni ufficiali di questo match, al via la diretta di Carrarese Olbia! (agg. Gianmarco Mannara)

CARRARESE OLBIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Carrarese Olbia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Carrarese Olbia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

CARRARESE OLBIA, SUCCESSI IMPORTANTI PER ENTRAMBE

La diretta Carrarese Olbia, in programma domenica 4 febbraio alle ore 16:15, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone B. I gialloblu sono reduci da un convincente vittoria casalinga contro la Torres per 5-1. Questo successo va ad interrompere un digiuno di tre partite composto da due pareggi e una sconfitta con l’Arezzo.

Anche l’Olbia ha chiuso il cerchio, trovando un importante successo per 1-0 proprio con l’Arezzo dopo aver perso sei partite consecutive contro Pescara, Pontedera, Spal, Cesena, Vis Pesaro e Torres. Per i sardi la classifica è pur sempre negativa con il penultimo posto, ma la recente vittoria ha avvicinato la salvezza a 5 punti.

CARRARESE OLBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Olbia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Bleve, difesa a tre con Ilanes, Di Gennaro e Imperiale. Agiranno da esterni Grassini e Cicconi mentre a centrocampo ci saranno Della Latta, Schiavi e Palmieri. Tandem offensivo composto da Capello e Panico.

L’Olbia opta invece per il modulo 4-3-1-2. Tra i pali Rinaldi, terzini Arboleda e Montebugnoli con Bellodi e Motolese al centro. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Schiavone, La Rosa e Dessena con Biancu trequartista di giornata. In attacco confermato il duo Ragatzu e Bianchimano.

CARRARESE OLBIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Carrarese Olbia danno favorita la squadra di casa a 1.32. Secondo bwin, il segno X vale 4.10 mentre il 2 è a 6.75.

L’Over 2.5 è quotato 1.98, poco più dell’1.70 relativo al segno Under. Il Gol sembra meno probabile del No Gol rispettivamente a 2.30 e 1.54.











© RIPRODUZIONE RISERVATA