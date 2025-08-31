Diretta Carrarese Padova streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la seconda giornata di Serie B.

DIRETTA CARRARESE PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme quali sono i precedenti della diretta di Carrarese Padova, abbiamo dopotutto un po’ di tempo prima del fischio iniziale per decretare attraverso la nostra rubrica sui testa a testa chi tra le due compagini può avere o meno il favore del pronostico dalla propria parte. La contesa tra Carrarese e Padova è estremamente rara: nei tre confronti registrati, il Padova ha ottenuto una vittoria e le altre due sono terminate in pareggio, mentre la Carrarese non è ancora riuscita a strappare un successo. Numeri che suggeriscono una sfida ancora in costruzione, in cui il fattore campo e la continuità nei risultati possono fare la differenza.

Il Padova al momento mostra una certa solidità, ma la Carrarese ha ampi margini di miglioramento e una storia recente che potrebbe ribaltare le previsioni. In definitiva, un confronto in attesa di trovare i propri ritmi e un equilibrio più definito attraverso i prossimi incroci. Adesso possiamo passare al commento live della diretta di Carrarese Padova, il fischio di inizio sta per arrivare. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CARRARESE PADOVA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Carrarese Padova non saremo in tv ma in diretta streaming video: la partita di Serie B sarà infatti accessibile sia su DAZN che sul nuovo LaBChannel.

CARRARESE PADOVA: MARMIFERI PER IL BIS!

La diretta Carrarese Padova ci attende alle ore 19:00 di domenica 31 agosto 2025, presso lo stadio dei Marmi si gioca una bella partita valida per la seconda giornata di Serie B 2025-2026, una sfida che potremmo inquadrare nella corsa alla salvezza ma che poi in realtà potrebbe valere anche qualcosa in più.

Intanto la Carrarese, reduce dal primo campionato cadetto di sempre che ha chiuso mantenendo la categoria (e anche correndo per i playoff per un certo periodo), ha riaperto i giochi nel migliore dei modi: subito un grande colpo a La Spezia, facendo vedere di poter fare ancora meglio e di poter rappresentare una sorpresa.

Il Padova, tornato in questa serie con una promozione ottenuta sul filo di lana, chiaramente deve ancora prendere le misure: a Empoli non ha demeritato, ma ha comunque perso pur mostrando buone cose contro una big di questo campionato.

Adesso allora nella diretta Carrarese Padova sognano in particolar modo i gialloblu che si possono confermare a punteggio pieno, ma attenzione ad eventuali sorprese mentre noi facciamo una rapida incursione nelle potenziali scelte dei due allenatori, aspettando di scoprire se le nostre considerazioni troveranno conferma negli schieramenti ufficiali della partita di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PADOVA

Eccoci dunque a una diretta Carrarese Padova che Antonio Calabro affronta con il 3-4-2-1: subito grande protagonista Nicolas Schiavi con la doppietta al Picco, sarà lui a guidare il centrocampo in compagnia di Zuelli mentre sulle corsie Bouah e Cicconi insidiano Zanon e Belloni, davanti ecco i due trequartisti Bozhanaj e Finotto che viaggiano verso la conferma, il veterano Torregrossa se la vede con Abiuso per la maglia di centravanti e in difesa dovremmo avere ancora una volta Imperiale, Illanes e Fabio Ruggeri schierati in linea a proteggere il portiere Bleve.

Stesso modulo per Matteo Andreoletti: il suo Padova ha Belli, Villa e Faedo nella difesa davanti a Fortin (ma qui Sgarbi e Marco Perrotta sono titolari aggiunti), Capelli o Ghiglione a destra e Barreca a sinistra, in mezzo invece l’esperienza di Baselli forse con quella di Crisetig (in ballottaggio con Fusi e Jonas Harder), i due trequartisti in questo caso usciranno dal testa a testa tra Di Maggio, Varas Marcillo e Buonaiuto che partono più o meno alla pari, allo stesso modo i due attaccanti Bortolussi, già a segno a Empoli, e Lasagna che può ancora dare qualcosa.

QUOTE E PRONOSTICO CARRARESE PADOVA

L’agenzia Snai ha garantito le quote per la diretta Carrarese Padova, per chi volesse giocare il segno 1 sulla vittoria dei marmiferi la vincita sarebbe di 2,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno X per il pareggio si arriverebbe a 3,20 volte l’importo che sarà stato investito, la terza opzione “secca” è l’affermazione dei biancoscudati che, regolata dal segno 2, porta in dote un guadagno corrispondente a 3,85 volte quella che sarà la posta in palio.