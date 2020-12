Diretta/ Carrarese Pergolettese (Serie C) streaming video e tv: marmiferi al top

DIRETTA CARRARESE PERGOLETTESE, SFIDA A SENSO UNICO?

Carrarese Pergolettese, in diretta dallo stadio Dei Marmi di Carrara, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Marmiferi al top dopo la vittoria di domenica scorsa in casa del Giana Erminio, 1-2 per gli uomini di Baldini che sono riusciti così a mettere in fila la terza vittoria consecutiva, trovando una continuità ad alti livelli ricercata dall’inizio della stagione. 4 vittorie nelle ultime 5 sfide di campionato per la Carrarese che ora vede servita dal calendario un’ulteriore occasione per inseguire la capolista Renate, lontana solo 3 lunghezze. Arriva infatti una Pergolettese in piena crisi, reduce da ben 4 sconfitte consecutive in campionato. La formazione di Crema dopo i ko contro Lecco, Pro Vercelli e Renate ha perso mercoledì scorso anche il recupero infrasettimanale contro la Juventus U23, non riuscendo più a fare punti dopo il poker calato in casa dell’Olbia l’11 novembre scorso.

DIRETTA CARRARESE PERGOLETTESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Pergolettese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PERGOLETTESE

Le probabili formazioni di Carrarese Pergolettese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Silvio Baldini con un 4-2-3-1: Mazzini; Valietti, Borri, Agyei, Imperiale; Luci, Foresta; Calderini, Piscopo, Manzari; Infantino. Gli ospiti guidati in panchina da Matteo Contini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Ghidotti; Piccardo, Bakayoko, Lucenti, Villa; Figoli, Andreoli, Varas; Bariti, Scardina, Morello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Carrarese e Pergolettese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.65, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.65 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA