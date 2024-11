DIRETTA CARRARESE PISA, TESTA A TESTA

Un derby toscano è un appuntamento sempre affascinante, buttiamoci quindi sulla storia recente della diretta Carrarese Pisa annotando che gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati tutti da domenica 23 novembre 2014, lo annotiamo perché clamorosamente sono dieci partite in dieci anni esatti. Il bilancio sorride al Pisa, che ha raccolto cinque vittorie a fronte di tre successi per la Carrarese e due pareggi.

Da notare inoltre che tutte queste partite sono state disputate in Serie C e che le ultime risalgono al campionato 2018-2019, quando questo derby toscano fu disputato ben quattro volte, compreso il doppio incrocio ai playoff nel quale ebbe la meglio il Pisa, che è d’altronde in netto vantaggio anche nel bilancio complessivo di questo derby toscano. Infatti, i precedenti sono in tutto ventiquattro e i nerazzurri della Torre Pendente hanno raccolto ben quattordici vittorie, mentre la squadra della città marmifera per eccellenza ha raccolto cinque successi e altrettanti pareggi nella propria storia contro i cugini del Pisa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CARRARESE PISA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse seguire la diretta Carrarese Pisa dovrà sottoscrivere un abbonamento a DAZN che trasmetterà le immagini della partita in esclusiva. Avrete anche la possibilità di seguire questa partita con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori e le emozioni della sfida dello Stadio dei Marmi.

DERBY TOSCANO IN CAMPO A CARRARA

È tempo di derby in Toscana con la diretta Carrarese Pisa che aprirà, alle ore 12-00, il sabato della quattordicesima giornata di Serie B. La sfida è tra due squadre dai momenti e dagli obiettivi opposti ma quando si parla di derby tutto diventa più imprevedibile. I padroni di casa della Carrarese arrivano da una sconfitta in casa del Modena per 2 a 0 e cercano riscatto da un momento di difficoltà. Primo posto e due vittorie di fila, invece, per il Pisa di Inzaghi che cerca la fuga verso la Serie A già in questa giornata.

CARRARESE PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo di questo derby toscano, andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni della partita. La Carrarese andrà in campo con un 3-5-2 dove Shpendi e Cherubini saranno chiamati a sostenere il peso dell’attacco. In mediana andrà Schiavi con Giovane e Zuelli chiamati a sostenere anche i due attaccanti con continui inserimenti.

Inzaghi e il suo Pisa dovranno fare a meno dello squalificato Marin che verrà sostituito da uno tra Hojholt e Abilgaard con quest’ultimo che parte favorito per affiancare Piccinini in mediana. Tramoni e Moreo saranno i due esterni di attacco con Lind unica punta e insediato da un Bonfanti che potrebbe essere utile a partita in corso.

CARRARESE PISA, LE QUOTE

Prima di scendere in campo andiamo anche a vedere quali sono le proposte di Sisal per le quote della diretta Carrarese Pisa. I padroni di casa non hanno il favore del pronostico dalla loro parte ed una loro vittoria è data a 3,50 contro il 2 a 2,20 per gli ospiti e il pareggio X a 3,00.