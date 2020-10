Diretta/ Carrarese Pistoiese (Serie C) streaming video e tv: marmiferi imbattuti

DIRETTA CARRARESE PISTOIESE: DERBY TOSCANO!

Carrarese Pistoiese, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone A. I marmiferi sono ancora imbattuti, anche se la rincorsa alla vetta del girone si è complicata dopo gli ultimi due pareggi contro Piacenza e Lecco. Al momento la squadra di Baldini è a -3 dalla vetta, con il treno di testa comunque ancora ben compatto, con Renate, Lecco, Pro Vercelli e appunto Carrarese fin qui divise da un punto. La Pistoiese invece è reduce da quella che è stata la prima vittoria in campionato. Orange ancora senza successi nelle prime quattro giornate, ma capaci di sbloccarsi nella sfida interna contro il Piacenza, vinta 2-1 grazie ai gol messi a segno da Valiani e Chinellato, con quest’ultimo capace di andare a segno con l’acuto decisivo al 92′. La Pistoiese ha comunque finora perso solo una delle prime cinque partite disputate dimostrando una solidità con cui la Carrarese dovrà fare i conti per provare a tornare a fare bottino pieno.

DIRETTA CARRARESE PISTOIESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Carrarese Pistoiese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PISTOIESE

Le probabili formazioni di Carrarese Pistoiese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Silvio Baldini con un 4-2-3-1: Mazzini; Rota, Agyei, Imperiale, Ermacora; Pasciuti, Luci; Piscopo, Schirò, Calderini; Infantino. Gli ospiti guidati in panchina da Frustalupi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Perucchini, Solerio, Camilleri, Mazzarani; Pierozzi, Cerretelli, Simonetti, Simonti; Valiani, Stoppa; Chinellato.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Carrarese Pistoiese sono state emesse anche dalla Snai: i marmiferi partono favoriti con un valore di 1,60 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno degli orange vi farebbe guadagnare 5,50 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,55 volte l’importo che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA