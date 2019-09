Diretta Carrarese Pistoiese/ Streaming video e tv: quote derby toscano (Serie C)

Carrarese Pistoiese, diretta dal signor Alberto Santoro e in programma domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una delle sfide in programma nella quarta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Dopo la sconfitta contro il Pontedera e il pari contro l’Alessandria, la Carrarese è riuscita a scuotersi vincendo la sfida in trasferta contro il Siena, un altro derby toscano in cui è andato a segno anche il quarantenne Massimo Maccarone. La Pistoiese ha invece piazzato il colpo esterno contro la Pergolettese alla seconda giornata, ma nel terzo turno non è andato oltre il pari contro il Gozzano. Entrambe le squadre si presentano dunque all’appuntamento con 4 punti ciascuno, con la Carrarese che in particolare cercherà il cambio di marcia per riportarsi ai livelli della passata stagione, in cui ha veleggiato costantemente verso l’alta classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carrarese Pistoiese, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a ElevenSports, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito elevensports.it per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PISTOIESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Carrarese-Pistoiese, domenica 15 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C 2019/20 nel girone C. 4-3-3 per la Carrarese allenata da Silvio Baldini schierata con: Forte; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Pasciuti, Damiani, Foresta; Bentivegna, Maccarone, Valente. Risponderà con un 3-4-3 la Pistoiese di Pippo Pancaro schierata con: Pisseri; Camilleri, Terigi, Capellini; Valiani, Bortoletti, Viti, Vitiello, Llamas; Gucci, Falcone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Carrarese favorita per la conquista della vittoria contro la Pistoiese. Vittoria in casa quotata 1.60, pareggio proposto a una quota di 3.55 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 5.65. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.20, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



