Diretta/ Carrarese Pontedera (Serie C) streaming video e tv: marmiferi favoriti

Carrarese Pontedera, diretta dal signor Costanza di Agrigento, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Dei Marmi. Marmiferi favoriti nonostante la classifica dica che il Pontedera si è reso protagonista di una delle partenze sprint di questo avvio di stagione. Due vittorie consecutive all’esordio nel nuovo campionato, è bastato un doppio 1-0, il primo contro l’Olbia e il secondo domenica scorsa contro il Piacenza. Difesa d’acciaio per i granata che ora proveranno a testare l’attacco sempre prolifico della squadra di Baldini. Dopo una falsa partenza, la Carrarese si è riscattata sul campo della Pro Sesto, dove è bastato un rigore di Infantino per fare bottino pieno, anche se il gioco in questo avvio di stagione è stato meno brillante rispetto a quello a cui la squadra apuana aveva ultimamente abituato.

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Carrarese Pontedera, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

Le probabili formazioni del match del girone AA di Serie C tra Carrarese e Pontedera. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Silvio Baldini con un 4-2-3-1: Mazzini; Rota, Agyei, Borri, Imperiale; Luci, Pasciuti; Schirò, Foresta, Calderini, Infantino. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Maraia affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Sarri; Benassai, Risaliti, Ropolo; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Vaccaro; Tommasini, Magrassi.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Carrarese Pontedera grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,10, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,15, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,50 la posta scommessa.



