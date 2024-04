Diretta/ Carrarese Pontedera (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (28 aprile 2024)

DIRETTA CARRARESE PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Carrarese Pontedera presenta una gara con due formazioni che faranno parte dei play off per il raggiungimento nell’ultimo posto valevole per la serie B. Carrarese che si ritrova al terzo posto con 70 punti collezionati in 37 partite. Il terzo posto è ormai aritmetico con nessuna possibilità di poter raggiungere la seconda posizione occupata dai sardi del Torres. L’aspetto più importante della Carrarese, è sicuramente la difesa con 29 reti prese in questo campionato.

Dall’altra parte i granata hanno raccolto 52 punti con altrettanti gol fatti e subiti. Anche il Pontedera è sicuro di andare ai play off con la possibilità di poter raggiungere la sesta posizione nella misura in cui Pescara e Juventus non ottenessero il bottino pieno. Dando un’occhiata alla classifica per reti subite, la Carrarese, si schiererebbe al secondo posto. Che questa possa essere una marcia in più per i play off? (Marco Genduso)

CARRARESE PONTEDERA DIRETTA STREAMING VIDEO: DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita di Serie C tra Carrarese e Pontedera sarà trasmessa in televisione su Sky Calcio per tutti coloro che possono fare affidamento su un abbonamento Sky. Considerando il periodo che capita nel lungo ponte tra 25 aprile e 1 maggio, sarà possibile seguire la diretta streaming di Carrarese Pontedera anche su Sky Go e Now TV tramite computer e smartphone, permettendo così a tutti di godersi la partita da qualsiasi luogo.

CARRARESE PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Derby toscano alle porte quello della diretta di Carrarese Pontedera, incontro storico per il calcio reginale visto che si porta dietro una rivalità sin dalle serie inferiori alla Lega Pro,sono 38 i precedenti prima di oggi e il computo totale sorride di molto alla formazione di Carrara. Sono infatti 22 le vittorie della formazione ospite contro le sole due del Pontedera, il pareggio invece è uscito altre 12 volte.

Bisogna tornare al 2019 per assistere ad una vittoria del Pontedera, in quell’anno infatti gli odierni padroni di casa hanno vinto per 3-1 grazie alle reti di De Cenco, che ormai non gioca più tra le fila toscane. Nell’ultimo match invece la Carrarese ha vinto con un solo gol di scarto grazie a Di Gennaro e Capello, che completarono la rimonta dopo la rete inziale del Pontedera. Una sfida dunque che sembra propendere tutta per la formazione di Massa Carrara, ma gli dei del calcio sanno come beffare la storia, rimanete collegati per sapere come andrà a finire Carrarese Pontedera! (agg. Gianmarco Mannara)

CARRARESE PONTEDERA: DERBY TOSCANO!

La diretta Carrarese Pontedera vedrà i padroni di casa salutare il pubblico del “Dei Marmi” (fischio d’inizio alle 20.00) dopo aver chiuso la regular season sul podio, con un vantaggio di sette punti sul quarto posto occupato dal Perugia. La squadra allenata da Alessandro Dal Canto ha disputato un ottimo campionato e si presenta all’ultimo incontro casalingo prima dei playoff reduci dalla vittoria per 0-1 ottenuta nel derby toscano contro la Lucchese.

Il Pontedera attualmente occupa l’ottavo posto in classifica nel Girone B di Serie C, con 52 punti ottenuti in trentasette partite, alla pari con il Pescara. Nonostante due pareggi consecutivi contro Gubbio e nell’ultimo match casalingo contro l’Olbia, la squadra guidata da Massimiliano Canzi ha ancora la possibilità di migliorare la sua posizione in vista dei play off, provando a sfruttare quello che al momento è il terzo miglior rendimento esterno del girone.

CARRARESE PONTEDERA PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Carrarese Pontedera vedrà scendere in campo queste probabili formazioni, analizzando le possibili scelte dei tecnici Dal Canto e Canzi. La Carrarese di Alessandro Dal Canto dovrebbe optare per un modulo 3-4-2-1 con Bleve a difesa della porta e una difesa a tre composta da Illanes, Di Gennaro e Imperiale. A centrocampo spazio per Zanon, Zuelli, Capezzi e Cicconi, Finotto e Panico saranno i trequartisti dietro l’unica punta Capello. Per il Pontedera, Max Canzi partirà con un modulo speculare: anche per lui 3-4-2-1 con Vivoli estremo difensore titolare ed Espeche, Martinelli e Guidi titolari nella difesa a tre. Perretta e Ambrosini saranno gli esterni di fascia, Benedetti e Ignacchiti i centrali di centrocampo. Delpupo e Ianesi si muoveranno tra le linee a supporto di Ganz.

CARRARESE PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote Snai per la diretta Carrarese Pontedera suggeriscono come la vittoria dei padroni di casa sia considerata abbastanza probabile. Il successo della Carrarese è quotato a 1.65, mentre il pareggio è valutato a 3.40. La vittoria del Pontedera, considerata meno probabile ma potenzialmente più redditizia, è quotata a 4.50.











