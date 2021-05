Diretta/ Carrarese Pro Vercelli (Serie C) streaming video tv. terza piazza in ballo

DIRETTA CARRARESE PRO VERCELLI: PUNTI IMPORTANTI

Carrarese Pro Vercelli, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Terza piazza in ballo per i piemontesi, che dividono al momento il gradino più basso del podio della classifica del girone A con il Renate. Una vittoria garantirebbe alla Pro Vercelli il terzo posto contro una Carrarese comunque già salva.

Per i marmiferi le ambizioni di inizio stagione erano ben altre ma soprattutto il girone di ritorno ha riservato molte amarezze sul campo, con l’esonero di Silvio Baldini e l’arrivo in panchina di Totò Di Natale. Un nome noto che ha riportato entusiasmo, anche se l’ultima sconfitta contro la Juventus U23 ha evidenziato i soliti problemi. E’ arrivata però la salvezza matematica, la Pro Vercelli ora proverà a sfruttare la mancanza di obiettivi degli avversari per prendersi definitivamente un terzo posto che potrebbe essere vantaggioso in chiave play off.

DIRETTA CARRARESE PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Pro Vercelli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della sfida tra Carrarese e Pro Vercelli presso lo stadio Dei Marmi. I padroni di casa allenati da Antonio Di Natale scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Mazzini; Valietti, Milesi, Murolo, Bresciani; Foresta, Pasciuti, Schirò; Manzari, Infantino, Piscopo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Modesto con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Nielsen, Awua, Emanuello, Iezzi; Gatto, Comi, Rolando.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Carrarese Pro Vercelli dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 3.00, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.20 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 2.30.



