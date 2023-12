DIRETTA/ Carrarese Recanatese video streaming tv: una vittoria a testa… (2 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA CARRARESE RECANATESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Carrarese Recanatese presenta dal 2022 ad oggi soltanto due sconti. L’ago della bilancia si ferma esattamente al centro con una vittoria a testa per entrambe le formazioni. La sfida delle 11 settembre 2022 è terminata con il risultato di 3-1 in favore della formazione gialloblù grazie alla tripletta lampo firmata da Alessandro Capello. Succede tutto nei primi 45 minuti con il tris firmato dall’attaccante classe 1995 e il gol che tentò di riaprire le la sfida di Luca Senigagliesi, senza però riuscirci.

Diretta/ Recanatese Pineto (risultato finale 1-1): la riacciuffa Volpicelli (27 novembre 2023)

I quattro gol della gara di andata furono non solo confermati ma anche ampliati nella sfida di ritorno con vittoria la formazione giallorossa con il risultato di 4-2. Gara sbloccata con il gol del centrocampista Alessandro Sbaffo. Pareggio Carrarese con Energe e nuovo sorpasso con la doppietta firmata da Carpani per la Recanatese. A chiudere nel finale le reti di Guadagni e Cerretelli che portarono i tre punti alla formazione giallorossa. (Marco Genduso)

Video/ Perugia Carrarese (1-1) gol e highlights: rete annullata a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

CARRARESE RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Carrarese Recanatese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Carrarese Recanatese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Carrarese Recanatese, in diretta sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso il lo Stadio dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Un vero e proprio scontro diretto in zona playoff tra due squadre pronte a candidarsi a rivelazione di questo girone B della terza serie.

Diretta/ Perugia Carrarese (risultato finale 1-1): gol annullato a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

La Carrarese occupa il terzo posto in classifica con 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Dopo tre successi di fila, i gialloblu nell’ultimo turno hanno raccolto un 1-1 sul campo del Perugia. La Recanatese, invece, condivide il quinto posto con il Pineto a quota 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno il pareggio per 1-1 proprio contro il Pineto.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE RECANATESE

A pochi minuti dal fischio d’inizio della diretta Carrarese Recanatese, è giunto il momento di valutare le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine toscana, che conferma in blocco il 3-5-2 del match di Perugia: Bleve, Illanes, Coppolaro, Imperiale, Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi, Capello, Panico. Consueto 4-4-2 invece per gli ospiti: Meli, Mane, Peretti, Ferrante, Longobardi, Lipari, Prisco, Carpani, Morrone, Melchiorri, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Carrarese nettamente favorita sulla Recanatese secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match di Eurobet: la vittoria della Carrarese è a 1,55, il pareggio è a 3,70, mentre il successo della Recanatese paga 5,00 volte la posta. Under 2,5 a 1,53, mentre Over 2,5 a 2,20. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA