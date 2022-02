DIRETTA/ Carrarese Reggiana video streaming tv: 18 incroci negli ultimi 22 anni

DIRETTA CARRARESE REGGIANA: I TESTA A TESTA

Parliamo ora dei precedenti di Carrarese Reggiana, che sono sicuramente significativi: le due squadre si sono affrontate davvero tante volte, già alla fine degli anni Quaranta e poi nella seconda metà degli anni Ottanta sfociando infine nel 1999 e dunque nel terzo millennio. Ecco: da una vittoria dei marmiferi a Reggio Emilia, maturata nell’ottobre 1999, le partite andate in scena sono 18. La Reggiana ne ha vinte 8, la Carrarese 5, ma le due squadre si sono divise i periodi: se infatti i gialloblu hanno ottenuto i loro successi tra il 1999 e il 2002, con anche una serie di quattro affermazioni consecutive, dal settembre 2007 la Reggiana non ha più sbagliato ed entra in questo match con una striscia di 7 vittorie contro la Carrarese.

Un dato dunque inequivocabile: addirittura nelle ultime tre gare i toscani non sono riusciti a segnare, e nelle ultime due è sempre finita 3-0. L’ultima allo stadio dei Marmi, che sarà il teatro della sfida di oggi, è quella del novembre 2014: non troppo recente dunque ma anche l’ultimo campionato, prima di questo, con le due squadre avversarie. Gol di Francesco Ruopolo e rigore di Mirko Bruccini nel primo tempo, poi Filippo Berra nel recupero della frazione aveva accorciato le distanze ma al 95’ la Reggiana aveva trovato la doppietta di Ruopolo, chiudendo i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CARRARESE REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Reggiana non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

CARRARESE REGGIANA: LA CAPOLISTA IN TOSCANA!

Carrarese Reggiana, in diretta domenica 6 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie C. Capolista da record anche dopo l’ultimo pareggio nell’atteso scontro diretto contro il Modena: la Reggiana divide il primo posto in classifica con i canarini ma resta l’unica squadra del girone B ancora imbattuta in campionato, con la strada per la vittoria che dovrà ora essere ritrovata in questa trasferta.

I marmiferi padroni di casa sono ben consapevoli della forza dell’avversario ma proveranno comunque a mettere i bastoni tra le ruote ai granata. La Carrarese infatti ha ritrovato un buon passo e viene da 10 risultati utili consecutivi, tre pareggi di fila nelle ultime partite compreso l’1-1 a Pescara nel turno infrasettimanale. All’andata al Mapei Stadium la Reggiana ha calato il tris contro la Carrarese, ultimo precedente allo stadio Dei Marmi datato 30 novembre 2014, vittoria granata col punteggio di 1-3 il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Reggiana, match che andrà in scena al Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Antonio Di Natale schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Semprini, Rota, Marino, Imperiale; Figoli, Berardocco, Battistella; Bramante; Petrelli, Doumbia. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Venturi; Libutti, Luciani, Rozzio, Cauz; Rossi, Cigarini, Sciaudone; Rosafio, Zamparo, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dei Marmi di Carrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.

