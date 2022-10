Diretta Carrarese Reggiana/ Streaming video Rai: posticipo di lusso (Serie C)

DIRETTA CARRARESE REGGIANA: UN BEL POSTICIPO

Carrarese Reggiana, diretta dall’arbitro Alessandro Di Graci della sezione Aia di Como, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 24 ottobre 2022, come posticipo della decima giornata del girone B del campionato di Serie C presso lo Stadio dei Marmi di Carrara. Classifica alla mano, possiamo osservare che la diretta di Carrarese Reggiana ci offrirà un posticipo di lusso: i toscani sono noni con 15 punti, ma vincendo arriverebbe a due lunghezze dalla vetta e scavalcherebbero la Reggiana, a sua volta nel gruppone di squadre al terzo posto con 18 punti e che in caso di colpaccio esterno si porterebbe solitaria al comando della classifica.

Si tratta dunque di un posticipo fra due big, anche se la settimana scorsa la Carrarese aveva perso sul campo dell’Imolese mentre la Reggiana aveva perso in casa il derby contro il Cesena. Questo bel posticipo offrirà quindi anche l’occasione per rialzarsi, ma naturalmente solo una delle due potrà riuscirci. Ci saranno anche molte altre squadre osservatrici interessate, considerando che in testa alla classifica le distanze sono davvero minime: che cosa ci dirà la diretta di Carrarese Reggiana?

DIRETTA CARRARESE REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Carrarese Reggiana sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58), di conseguenza raddoppierà anche la possibilità della diretta streaming video, che per tutte le partite di Serie C è garantita da Eleven Sports tramite abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento e in questo caso sarà fornita anche da Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE REGGIANA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Carrarese Reggiana. I toscani di mister Alessandro Dal Canto godranno di alcuni preziosi recuperi e potrebbero schierare il seguente modulo 3-5-2: Satalino in porta; davanti a lui la difesa a tre con Pelagatti, D’Ambrosio e Imperiale; nel folto centrocampo a cinque potrebbero agire da destra a sinistra Frey, Della Latta, Mercati, Schiavi e Cicconi; infine il tandem d’attacco potrebbe vedere titolari Capello e Giannetti.

La Reggiana di mister Aimo Diana invece hapiù assenze, tra squalifiche ed infortuni, ma anche gli emiliani dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-5-2 che potrebbe prevedere Laezza, Cremonesi e Cauz titolari nella difesa a tre davanti al portiere Turk; quanto alla linea del centrocampo a cinque, possiamo ipotizzare titolari da destra a sinistra Libutti, Nardi, Rossi, D’Angelo e Guiebre; infine Lanini e Pellegrini potrebbero essere per gli ospiti i due attaccanti titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Carrarese Reggiana in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti gli ospiti emiliani e quota il segno 2 a 1,92. Si sale poi a quota 3,30 sul segno X in caso di pareggio, mentre una vittoria casalinga della Carrarese varrebbe 3,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

