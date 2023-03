DIRETTA/ Carrarese Rimini video streaming tv: partita tabù per i romagnoli

DIRETTA CARRARESE RIMINI: TESTA A TESTA

Diretta Carrarese Rimini che evidenzia, nel passato delle due formazioni, appena tre incontri. Nessuna vittoria per la formazione biancorossa, due successi per la Carrarese ed un pari. La prima sfida in assoluto è avvenuta il 14 novembre del 2015 con la formazione gialloblù che si impose con il sonoro risultato di 3-0. In campo c’era Gyasi, oggi titolare in Serie A, con i goal che vennero realizzati da Berardocco e la doppietta del bomber Infantino. La seconda sfida, valevole per la gara di ritorno, terminò con il risultato di 1-1.

Ultima sfida, giocata a distanza di sei anni dall’ultima volta, che ha visto trionfare ancora la squadra in maglia gialloblù. A decidere il match il goal di D’Ambrosio, fratello del più celebre Danilo, giocatore in forza all’Inter di Simone Inzaghi. Il difensore realizzò il gol vittoria al minuto 88 portando a casa i tre punti che valsero la seconda vittoria su tre partite giocate, per la squadra di Massa-Carrara. (Marco Genduso)

CARRARESE RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Carrarese Rimini sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile.

La diretta Carrarese Rimini sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

TOSCANI FAVORITI!

Carrarese Rimini, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Dei Marmi di Carrara, sarà una sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Rincorsa marmifera con la Carrarese che ha reagito dopo un pessimo inizio di 2023, 4 vittorie consecutive contro Gubbio, Montevarchi, Pontedera e Imolese e poi è arrivato un pareggio per 0-0 estremamente positivo, perché ottenuto in casa della capolista Reggiana, con la Carrarese al momento risalita al quinto posto in piena zona play off.

Zona play off che vede presente anche il Rimini al nono posto, dopo l’ultima vittoria in trasferta contro la Fermana che ha confermato come anche i romagnoli stiano vivendo un momento positivo, col ritorno alla vittoria dopo due pareggi consecutivi. All’andata Carrarese corsara con una vittoria di misura sul campo del Rimini, ultima sfida in casa dei marmiferi datata 14 novembre 2015 con un rotondo 3-0 in favore della Carrarese.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE RIMINI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Rimini, match che andrà in scena allo stadio Dei Marmi di Carrara. Per la Carrarese, Alessandro Dal Canto schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Giannetti. Risponderà il Rimini allenato da Marco Gaburro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zaccagno, Laverone, Pannelli, Allievi, Haveri; Matteo Rossetti, Sandri, Delcarro; Mattia Rossetti, Mencagli, Santini.

CARRARESE RIMINI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Carrarese Rimini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Rimini, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











