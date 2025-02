Il 15 febbraio 2025 alle ore 15 andrà in scena allo stadio dei Marmi la diretta Carrarese Salernitana, che metterà in palio punti pesantissimi nella corsa salvezza. Le due squadre si trovano infatti appaiate in sedicesima e diciassettesima posizione e cercano disperatamente di uscire dalla zona playout. Per la Carrarese, la salvezza diretta è distante solo un punto, motivo per cui questa partita rappresenta un’occasione d’oro per staccare una diretta concorrente e mettersi in una posizione favorevole nella lotta per non retrocedere. Tuttavia, i toscani stanno attraversando un periodo nero, essendo reduci da cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Cosenza, fanalino di coda della classifica.

Al contrario la Salernitana dopo un inizio pessimo sta mostrando segnali di ripresa: nelle ultime cinque giornate ha raccolto sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio, ottenuto settimana scorsa sul difficile campo del Brescia. Inoltre, il ricordo della gara d’andata è ancora vivido, con i granata che si imposero nettamente in casa arrivando addirittura alla goleada con un umiliante 4-1.