DIRETTA CARRARESE SAMPDORIA (RISULTATO 1-0): LA DECIDE TORREGROSSA!

Inizia la ripresa tra Carrarese e Sampdoria. Cicconi in mezzo, Torregrossa di tacco per poco non sigla un grandissimo gol. Niang ci prova su punizione, palla sulla traversa! Guarino ci prova in area, tentativo debole. Ci prova Oudin, palla sul palo! Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA TORREGROSSA!

Inizia il match tra Carrarese e Sampdoria. Torregrossa! La sblocca la Carrarese! Finotto serve Cherubini, Cragno respinge con una gran parata, arriva Torregrossa che sigla. Autogol di Benedetti! Il direttore di gara annulla fischiando un fallo precedente. Ricci ci prova su punizione, la sfera colpisce la barriera. Termina la prima frazione di gioco, Carrarese avanti grazie a Torregrossa. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE DIRETTA CARRARESE SAMPDORIA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Carrarese Sampdoria? Allora in questo caso, essendo Serie B, la visione sarà su DAZN. Anche la diretta streaming è offerta da DAZN ovvero con l’applicazione.

SI COMINCIA!

Stiamo per vivere insieme la diretta Carrarese Sampdoria: è una delle partite con la minore tradizione tra tutte quelle che in questa stagione animano il campionato di Serie B, infatti non solo la storia della Sampdoria parla di tantissime stagioni in Serie A, con qualche incursione in cadetteria come nelle ultimissime stagioni, ma soprattutto la Carrarese non era mai riuscita a festeggiare una promozione nella serie cadetta, ragion per cui l’unico precedente che si può citare è quello dell’ultimo Santo Stefano e terminato 1-1 a Marassi, con i gol di Mattia Finotto e Davide Veroli a chiudere il girone di andata per le due squadre.

Va comunque citato il fatto che Alberico Evani abbia incrociato per due volte la Carrarese: è successo nell’ormai ben lontano 2009-2010 quando era l’allenatore del San Marino, era il campionato di Lega Pro Seconda Divisione ed Evani aveva vinto con un roboante 5-2 in casa, per poi pareggiare 2-2 allo Stadio dei Marmi. Oggi la sua Sampdoria ha bisogno senza discussione alcuna di una vittoria e vedremo se i blucerchiati riusciranno a prendersela contro un’avversaria altrettanto pericolante: mettiamoci comodi e seguiamo insieme la partita, la diretta Carrarese Sampdoria sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LIGURI IN TRASFERTA

Solamente tre punti distanziano queste due formazioni in classifica di Serie B. La diretta Carrarese Sampdoria si giocherà venerdì 25 aprile 2025 alle ore 15:00 e può svolgere un ruolo chiave per la stagione delle due squadre. La Carrarese si è tolta dai guai momentanea grazie all’imbattibilità delle ultime quattro sfide: pareggi con Sudtirol, Cittadella e Catanzaro più la vittoria molto importante arrivata in casa con il Bari grazie a Torregrossa e Guarino.

La Sampdoria ha sorriso nell’ultimo turno di campionato con l’1-0 con il Cittadella in virtù del timbro decisivo di Siblli. Precedentemente i liguri stavano vivendo un periodo pessimo composto da tre sconfitte e quattro pareggi consecutivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE SAMPDORIA

La Carrarese si schiererà con il modulo 3-5-2. In porta Fiorilli, difeso dal terzetto Illanes, Guarino e Imperiale. A centrocampo spazio ai cinque titolari Zanon, Zuelli, Schiavi, Cherubini e Cicconi. Tandem offensivo Torregrossa-Finotto.

La Sampdoria risponderà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Cragno, protetto da Berezsynski, Altare, Curto e Beruatto. Nella zona nevralgica del campo vedrà Vieira, Ricci e Benedetti con Depaoli, Niang e Sibilli in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CARRARESE SAMPDORIA

La vittoria della Sampdoria è offerta a 2.60 contro i 3.00 dell’1 fisso per la Carrarese e la X a 2.90 del pareggio. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.22 e 1.60.