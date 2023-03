Diretta/ Carrarese Siena, streaming video tv: squadre n forma! (Serie C)

DIRETTA CARRARESE SIENA: GARA SPETTACOLARE!

La diretta Carrarese Siena, gara in programma domenica 26 marzo alle ore 14:30, racconta di un match tra due squadre in zona playoff. I gialloblu sono in una strepitosa striscia di nove risultati utili consecutivi con ben sei vittorie tra cui il 2-0 al Fiorenzuola, anche se il punteggio più recente è l’1-1 in casa dell’Olbia. I toscani sono abbonati al segno X avendo pareggiato otto volte nelle ultime dieci partite, un numero altissimo che viene interrotto solo dalla sconfitta di Cesena e dalla vittoria contro il Vis Pesaro, entrambe 4-0.

In casa la Carrarese è molto in forma come testimoniano le quattro vittorie consecutive avendo battuto Montevarchi, Imolese, Rimini e Fiorenzuola tra inizio febbraio e metà marzo. In totale i gialloblu hanno totalizzato 35 punti in 17 partite con 11 successi. Il Siena invece pareggia da tre partite di fila lontano dalle mura amiche. Fin qui i bianconeri hanno messo a referto 23 punti in 16 giornate.

CARRARESE SIENA VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Carrarese Siena sarà trasmessa da Eleven Sports, piattaforma che attraverso un abbonamento mensile o stagionale permette di gustarsi tutte le partite di Serie C, di tutte e tre i gironi.

La diretta Carrarese Siena è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports.

CARRARESE SIENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Carrarese Siena vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Breza, difesa a tre con Pelagatti, D’Ambrosio e Imperiale. I due esterni saranno Grassini da una parte e Cicconi dall’altra con Palmieri in cabina di regia e Mercati con Della Latta da mezzali. Tandem offensivo composto da Capello e Bernadotto.

Risposto del Siena con l’albero di Natale. Un 4-3-2-1 formato da Lanni in porta e il pacchetto arretrato con Favalli, Crescenzi, Riccardi e Ralmo. A centrocampo Leone agirà da metronomo con Collodel e Orlando al suo fianco. Paloschi sarà l’unica punta, supportato alle spalle da Belloni e Di Santo.











