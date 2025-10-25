Diretta Carrarese Venezia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio dei Marmi per la nona giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA CARRARESE VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Carrarese Venezia? Cerchiamo di fare il punto della situazione per capire chi tra queste due formazioni avrà le possibilità maggiori di portare a casa il risultato. La Carrarese si distingue per equilibrio e disciplina: 54% di possesso medio, 1,5 xG, 0,9 xGA, e il 71% delle azioni offensive costruite da catene laterali. La squadra toscana mantiene una linea difensiva compatta (recupero medio palla a 34 metri) e concede pochissimo su azione manovrata (solo 3,4 tiri nello specchio).

Il Venezia, invece, gioca un calcio fluido e verticale: 61% di possesso, 2,0 xG, 1,9 xA, e 8,2 tocchi medi in area avversaria. Il 68% delle azioni da gol nasce dal corridoio sinistro, dove i lagunari concentrano la costruzione. Sul piano atletico, Venezia più brillante (10,9 km per giocatore) ma più falloso (17,3 falli a gara). La Carrarese segna soprattutto dopo l’intervallo (63% dei gol dopo il 60’), mentre il Venezia parte fortissimo (45% entro il 25’). Adesso via al commento live della diretta di Carrarese Venezia, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CARRARESE VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono due soluzioni per vedere la diretta Carrarese Venezia almeno in streaming senza andare di persona allo stadio. Basterà infatti abbonarsi a DAZN oppure ad Amazon Prime Video, iscrivendosi nella circostanza a LaB channel, per non perdere neanche un minuto di questa partita.

CARRARESE VENEZIA, SQUADRE DISTANTI UN PAIO DI PUNTI

La diretta Carrarese Venezia comincerà alle ore 17:15 di sabato 25 ottobre 2025. Presso lo Stadio dei Marmi i marmiferi si preparano ad una sfida importantissima che garantisce loro la possibilità di scavalcare in classifica proprio i diretti rivali della nona giornata del campionato 2025/2026 visto il distacco di appena due punti.

I padroni di casa sono appunto in decima posizione a quota undici, al pari del Padova che sta alle loro spalle, e vorrebbero raggiungere il trio formato da Frosinone, Cesena e Monza se dovessero ottenere un successo scavalcando non solo i veneti ma pure l’Avellino, la Reggiana e la Juve Stabia ma occhio a chi si trova dietro.

I giallazzurri hanno concluso l’ultimo incontro disputato nello scorso weekend di Serie B con un deludente pareggio per 2 a 2 venendo rimontati dal Pescara nonostante i gol segnati inizialmente da Abiuso in apertura di match e da Hasa in avvio di secondo tempo. La partita di oggi potrebbe essere utile per dissipare il senso di delusione proveniente dal punticino maturato contro i Delfini.

Lo stesso Venezia si è fatto riprendere sull’1 a 1 dall’Empoli in trasferta nello scorso turno valevole per la cadetteria. Il gol del vantaggo siglato da Adorante, su assist di Hainaut è stato vanificato da Shpendi qualche minuto più tardi senza permettere agli arancioneroverdi di migliorare come avrebbero voluto il loro piazzamento in classifica, dove sono sesti con tredici punti come la Juve Stabia.

CARRARESE VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Carrarese Venezia: mister Calabro continuerà a scegliere il modulo 3-5-2 con Bleve titolare, Imperiale, Illanes e Ruggeri sulla linea a tre, Zanon, Schiavi, Hasa, Zuelli e Cicconi nel mezzo, Finotto ed Abiuso in attacco per schierare i padroni di casa. Identico 3-5-2 con Stankovic in porta, Schingtienne, Korac e Sverko in difesa, Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez e Bjarkason a centrocampo, Casas e Adorante davanti pure per i Leoni Alati del tecnico Stroppa

CARRARESE VENEZIA, LE QUOTE

Il pareggio è l’ultima soluzione ipotizzata dai bookmakers se teniamo conto delle quote fornite per l’esito finale della diretta Carrarese Venezia. Per un’agenzia di scommesse del calibro di Sisal infatti l’x viene pagato a 3.10 mentre i favoriti per il trionfo risultato essere gli ospiti, la cui vittoria viene quotata a 2.35. I padroni di casa dovrano invece darsi da fare se vorranno aggiudicarsi i tre punti visto che il segno 1 alla vigilia è stato posto a 3.00.