Diretta Casalmaggiore Busto Arsizio/ Streaming video tv: obiettivi diversi (volley)

DIRETTA CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO: SFIDA INTRIGANTE!

Casalmaggiore Busto Arsizio è in diretta dal PalaRadi di Cremona, alle ore 19:30 di domenica 19 dicembre: la partita è valida per la 12^ giornata di volley Serie A1 2021-2022, dunque torna il grande spettacolo della pallavolo femminile con un campionato ormai arrivato alla conclusione del girone di andata (questo ne è il penultimo turno). Classifica diversa per le due squadre: la E-Work infatti sta facendo molto bene e, grazie al 3-0 su Roma dell’ultima giornata, ha agganciato il quarto posto che condivide con Scandicci (rispetto alla quale ha una vittoria in meno) con la possibilità di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff.

La VBC invece ha perso nettamente a Chieri: ha ben 11 punti in meno ma soprattutto in questo momento sarebbe fuori dai playoff, deve fare la corsa su Cuneo – ottava in classifica – che ha 2 punti in meno ma la stagione è comunque complessa, per una società che si è allontanata dagli straordinari fasti del passato recente. Vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Casalmaggiore Busto Arsizio; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche considerazione sui temi principali legati al match.

DIRETTA CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Busto Arsizio è un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: la partita infatti viene trasmessa su Sky Sport Arena – canale 204 del decoder – e noi dobbiamo ricordare che per ogni giornata di volley Serie A1 questa emittente fornisce le immagini di un match. Come sempre, i clienti Sky potranno avvalersi senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA CASALMAGGIORE BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Casalmaggiore Busto Arsizio potrebbe in qualche modo rilanciare la VBC, che come detto sta faticando a trovare il giusto ritmo in questo campionato; il dato comunque interessante ci dice che quando le cremonesi vincono lo fanno nettamente, e infatti tre delle quattro affermazioni in Serie A1 sono arrivate senza perdere set, con la quarta che comunque è stata un 3-1 e dunque senza lasciare punti per strada. Per contro però, Casalmaggiore non ha mezze misure: in 7 sconfitte maturate in campionato non è mai riuscita a portare la sua avversaria al tie break, cosa che sarebbe potuta essere utile per diminuire il divario dalla zona playoff o esserci già dentro.

Busto Arsizio, per come stanno adesso le cose, può decisamente sperare di tenere Monza come punto di riferimento; sulla carta, senza dimenticarsi della pericolosa Chieri (che però ha una partita in più) sembra essere una corsa a tre tra brianzole, farfalle e Scandicci per la terza piazza, con Conegliano e Novara che francamente stanno disputando – come al solito – un altro campionato. Ecco perché la diretta di Casalmaggiore Busto Arsizio è importante per entrambe le squadre, ora non resta che aspettare per scoprire come andranno le cose sul parquet del PalaRadi di Cremona…



