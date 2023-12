DIRETTA/ Casalmaggiore Chieri (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (volley, 23 dicembre 2023)

DIRETTA CASALMAGGIORE CHIERI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta davvero per cominciare la diretta di Casalmaggiore Chieri. Nella scorsa giornata di campionato, per le lombarde è arrivata purtroppo una pesante sconfitta per 3-0 sul campo di Vallefoglia, partita che avrebbe potuto dare punti preziosi nel cammino verso la salvezza, che è quindi ostico per Casalmaggiore. Il commento post-partita era stato affidato a Valentina Colombo, che si era espressa con queste parole per il sito Internet ufficiale della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore: “E’ difficile commentare questa gara così a mente calda. Dispiace perché poteva essere alla nostra portata ed invece siamo state troppo poco lucide nel finale dei set come con Pinerolo”.

Il rimpianto è quindi evidente nella dichiarazione conclusiva da parte della stessa Colombo: “Potevamo fare diversamente, dovevamo fare diversamente ma così non è stato“. Adesso però basta parole anche se di un passato recentissimo, perché dobbiamo cedere il palcoscenico naturalmente alla diretta di Casalmaggiore Chieri: si gioca! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CASALMAGGIORE CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Chieri sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Arena. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Casalmaggiore Chieri, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

LA PRESENTAZIONE

Casalmaggiore Chieri, in diretta dal Pala Radi di Cremona alle ore 20.30 di questa sera, sabato 23 dicembre 2023, si giocherà per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie A1 di volley femminile, che chiuderà così il proprio girone d’andata per poi cominciare il ritorno già nel giorno di Santo Stefano. Basta uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Casalmaggiore Chieri metterà di fronte due formazioni con obiettivi decisamente diversi, dal momento che la Trasportipesanti Casalmaggiore ha appena 9 punti, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 viaggia a quota 22.

Evidentemente quindi per le padrone di casa sarebbe fondamentale cogliere una vittoria di prestigio per rafforzare la propria posizione in quella che sarà fatalmente una dura battaglia per la salvezza, mentre le ospiti vogliono sfruttare questo turno sulla carta favorevole per rafforzare ulteriormente la propria posizione, anche se almeno per quanto riguarda il girone d’andata è già matematica per Chieri la quinta posizione. Questo quindi è il quadro della situazione, ma che cosa succederà stasera nella diretta di Casalmaggiore Chieri?

DIRETTA CASALMAGGIORE CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Casalmaggiore Chieri, possiamo quindi descrivere adesso più nel dettaglio la situazione di entrambe le formazioni. Abbiamo già capito che per la Trasportipesanti Casalmaggiore la situazione è complicata, fin dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro Bergamo al debutto, ormai circa due mesi e mezzo fa. La prima vittoria è arrivata con un bel 3-0 casalingo contro Trento alla terza giornata, poi ecco ad inizio novembre il colpaccio a Firenze che forse fece pensare a un campionato più tranquillo per Casalmaggiore, che tuttavia da quel momento in poi ha raccolto solamente sconfitte, per la precisione ben sei consecutive, con la minima soddisfazione solo di un paio di punti per altrettanti 3-2 incassati quindi al tie-break.

La musica è naturalmente differente per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che infatti ha raccolto oltre il doppio dei punti con sette vittorie e cinque sconfitte. L’inizio fu abbastanza complicato, anche perché nelle prime tre giornate le sfide con Novara e Conegliano si chiusero con due nette sconfitte, ma da allora la musica è cambiata e Chieri ha ottenuto sei vittorie nelle ultime nove giornate disputate, comprese due sconfitte al tie-break. Le piemontesi arrivano dal derby vinto contro Cuneo e più in generale sono certamente in forma, sono favorite stasera ma lo dimostreranno in campo nella diretta di Casalmaggiore Chieri?

