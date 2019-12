Diretta Casalmaggiore Cuneo/ Streaming video Rai: lombarde grandi favorite

Casalmaggiore Cuneo, diretta dagli arbitri Giuseppe Curto e Andrea Pozzato al Pala Radi di Cremona, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 14 dicembre 2019, per l’undicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che si avvicina dunque al suo giro di boa. Dando un rapido sguardo alla classifica del campionato di pallavolo, ecco che Casalmaggiore Cuneo ha come favorite d’obbligo le padrone di casa della Èpiù Pomì Casalmaggiore, forti della loro terza posizione con 19 punti, mentre la Bosca San Bernardo Cuneo ha appena 9 punti e di conseguenza per la squadra piemontese la trasferta a Cremona si annuncia decisamente complicata. Gli obiettivi stagionali sono naturalmente molto diversi: per Casalmaggiore è ottenere la migliore posizione possibile innanzitutto nel tabellone di Coppa Italia e poi verso i playoff, Cuneo invece deve naturalmente pensare alla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Casalmaggiore Cuneo sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CASALMAGGIORE CUNEO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Casalmaggiore Cuneo, abbiamo già descritto le situazioni profondamente diverse di queste due formazioni nel campionato di Serie A1 della pallavolo femminile. Per Casalmaggiore questa è logicamente una partita da vincere per consolidarsi in una posizione di vertice: le ragazze di Marco Gaspari partiranno favorite e cercheranno il bis della netta vittoria ottenuta poche settimane fa contro Chieri, l’altra squadra piemontese del massimo campionato del volley femminile italiano. Cuneo nella scorsa giornata ha rialzato la testa cogliendo una fondamentale vittoria contro Filottrano, ma le ambizioni della squadra piemontese sono decisamente minori e le pesanti sconfitte subite nelle precedenti trasferte in Lombardia, ad esempio contro Busto Arsizio, ci dicono che pure questa sera al Pala Radi la missione sarà molto complicata per la Bocca San Bernardo allenata da Andrea Pistola.



